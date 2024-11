Σε τραγωδία εξελίχθηκε αγώνας ποδοσφαίρου στο Περού, στο στάδιο Coto Coto, το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τα πλάνα που κυκλοφόρησαν, κεραυνός πέφτει στο γήπεδο και χτυπά ταυτόχρονα αρκετούς παίκτες.

Δυστυχώς ένας από αυτούς, ο περουβιανός αμυντικός José Hugo de la Cruz Meza σκοτώνεται ακαριαία.

Τουλάχιστον ένας ακόμη έχει τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ένας τερματοφύλακας νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα.

Η κατάσταση της υγείας των άλλων παικτών παραμένει άγνωστη μέχρι στιγμής.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των τοπικών ομάδων Juventud Bellavista και Familia Chocca.

Ο κεραυνός χτύπησε λίγα δευτερόλεπτα μετά τη διακοπή του αγώνα λόγω καταιγίδας και ενώ οι παίκτες αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο.

Το βίντεο με τη στιγμή που χτυπά ο κεραυνός – [Προσοχή σκληρές εικόνες]:

SHOCKING- Lightning kills player during soccer match in #Peru, local media reports

One player died and several were injured at the #Coto Coto stadium in #Chilca, Peru.#shocking #Breaking pic.twitter.com/9TcuFs4z02

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 4, 2024