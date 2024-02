Ινδονησία: Κεραυνός σκότωσε ποδοσφαιριστή εν ώρα αγώνα

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ινδονησία το απόγευμα του Σαββάτου (12/2). Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας κεραυνός να χτυπάει ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα και αυτός να σωριάζεται στο έδαφος.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής της Πέρσικας Σουμπάνγκ (σ.σ. ομάδα από την τρίτη κατηγορία ποδοσφαίρου στην Ινδονησία) χτυπήθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα στην έδρα της Μπαντούνγκ FC, αναφέρουν διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Daily Mail, o άνδρας, που αργότερα αναγνωρίστηκε ως Septain Raharja, αγωνιζόταν σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της 2 FLO FC Bandung και του FBI Subang.

Δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, ανέφεραν ότι εξακολουθούσε να έχει τις αισθήσεις του μετά το χτύπημα από κεραυνό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, αλλά εξέπνευσε λίγο αργότερα.

Το τρομακτικό βίντεο κλιπ έγινε από τότε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ποδοσφαιρόφιλους και παίκτες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

This happened during a football match in Indonesia 🇮🇩 pic.twitter.com/JHdzafaUpV

— Githii (@githii) February 11, 2024