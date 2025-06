Σφοδρή κριτική από τον επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας προς τον πρωθυπουργό, με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες της χώρας. Ο Στέφανος Κασσελάκης, επικαλούμενος δημοσίευμα του δικτύου CNBC, που επισημαίνει ότι η Ελλάδα είναι από τις χώρες του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.

Ωστόσο, επισημαίνει, το ρεπορτάζ, απέχει πολύ από το να θεωρηθεί «στρατιωτική υπερδύναμη» και πως οι αυξημένες δαπάνες δεν συνιστούν απαραίτητα ισχυρές αποτρεπτικές ικανότητες. Επίσης, αναφέρει αναλυτής ότι «πολλές από αυτές τις δαπάνες κατευθύνονται στο εξωτερικό», καθώς η χώρα «δεν έχει εγχώρια αμυντική βιομηχανία».

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τη Χάγη, δήλωσε ότι η Ελλάδα «είναι μια χώρα που σήμερα δαπανά περισσότερο από 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και υπερβαίνουμε σταθερά το όριο του 2%, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πολύ δύσκολης περιόδου της οικονομικής κρίσης».

Η δήλωση Κασσελάκη

Σχολιάζοντας το δημοσίευμα, ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει προβληματισμένος από τις αναλύσεις και αναρωτιέται «με ποιο δικαίωμα ο Κ. Μητσοτάκης έστειλε τον εξοπλισμό μας, ειδικά από τα νησιά μας, στην Ουκρανία».

Και επίσης αν έχει πετύχει έμπρακτα ανταλλάγματα διότι όπως λέει «μέχρι στιγμής μόνο χαστούκια τρώμε».

Χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό «αποτυχημένο», σημειώνοντας ότι «τα Αγγλικά, η γραβάτα και οι φωτογραφίες δεν αρκούν». Υπόσχεται ότι ο ίδιος θα υπερασπιστεί της εθνικές μας θέσεις στη σύνοδο του Renew Europe, την ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα στην οποία έχει ενταχθεί το Κίνημα Δημοκρατίας.

Το πλήρες κείμενο του Στέφανου Κασσελάκη:

«Πολλές σκέψεις διαβάζοντας τις αναλύσεις ξένων ανταποκριτών για τα εξοπλιστικά μας…

Επικεντρώνομαι όμως στο εξής: “But… much of that spending has been directed abroad.”

Πραγματικά δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα ο Κ. Μητσοτάκης έστειλε τον εξοπλισμό μας, ειδικά από τα νησιά μας, στην Ουκρανία.

Νομίζει ότι η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια να το κάνει; Τι έμπρακτα ανταλλάγματα έχει πετύχει (διότι μέχρι στιγμής, μόνο χαστούκια τρώμε);

Ειλικρινά: πείτε μου μια επιτυχία! Θαλάσσια πάρκα, Κάσος-καλώδιο, Μονή της Χώρας, Αίγυπτος-Μονή Σινά, Λιβύη-ΑΟΖ, Ιταλία-Τουρκία εξοπλιστικά μέρος του ReArm Europe, κλπ.

Τα Αγγλικά, η γραβάτα και οι φωτογραφίες δεν αρκούν. Από τα αποτελέσματα και μόνο, πρόκειται για έναν αποτυχημένο Πρωθυπουργό.

Τις εθνικές μας θέσεις θα υπερασπιστώ αύριο το πρωί στη σύνοδο του Renew Europe, ενώπιον της γαλλικής και άλλων κυβερνήσεων».