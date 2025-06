Εκστρατεία στην «πατρίδα των πειρατών της Καραϊβικής» με στόχο την ανακάλυψη πλοίων και θησαυρών

Οι Πειρατές της Καραϊβικής είναι μια σειρά ταινιών περιπέτειας με κέρδη 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Μαυρογένης και ο Καλίκο Τζακ Ράκχαμ είναι μερικοί από τους πειρατές που έχουν κατακτήσει τη φαντασία του κόσμου για αιώνες.

Ωστόσο, σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό για τη ζωή και την εποχή των πραγματικών πειρατών.

Τώρα, ένας κορυφαίος Βρετανός θαλάσσιος αρχαιολόγος συνδιευθύνει μια αποστολή που έλαβε για πρώτη φορά άδεια να αναζητήσει πειρατικά πλοία στα ανοικτά του Νασάου, στο νησί Νέα Προβιντένσια, ένα διαβόητο κρησφύγετο πειρατών πριν από 300 χρόνια.

Μέχρι τώρα κανείς δεν είχε εξερευνήσει τον βυθό για τα πλοία και τους θησαυρούς τους, πόσο μάλλον για τα καθημερινά αντικείμενα που θα μπορούσαν να είναι εξίσου πολύτιμα για την ιστορική έρευνα με ένα απόθεμα σμαραγδιών, δήλωσε ο Δρ Σον Κίνγκσλεϊ σύμφωνα με τον Guardian.

«Το δυναμικό είναι τεράστιο», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε να έχουμε κάποια πραγματικά ενδιαφέροντα ευρήματα, γιατί αυτή είναι η πραγματική πατρίδα των πειρατών της Καραϊβικής. Οι πειρατές δεν κρατούσαν ημερολόγια με τις παράνομες πράξεις τους. Ό,τι συνέβαινε στο Νασάου, έμενε στο Νασάου. Αν θέλουμε να ανακαλύψουμε την αλήθεια, θα πρέπει να βουτήξουμε για να τη βρούμε».

Το κρησφύγετο των πειρατών

Οι Μπαχάμες ήταν σημαντικό εμπορικό σταυροδρόμι και, σύμφωνα με ιστορικές πηγές, από το 1680 έχουν ναυαγήσει περισσότερα από 500 πλοία στα ανοικτά της Νέας Προβιντένς. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν δεκάδες ακόμη, μεταξύ των οποίων και πειρατικά πλοία.

Το 1718, όταν ο Γούντς Ρότζερς έπλευσε στο Νασάου για να γίνει κυβερνήτης του, σημείωσε 40 κατασχεμένα πλοία στην ακτή που είχαν «καεί ή βυθιστεί» για να καταστραφούν τα αποδεικτικά στοιχεία και «περίπου 700 πειρατές».

Το 1696, ο κουρσάρος Χένρι Έιβερι έπλευσε στο Νασάου με το πλοίο του, το Fancy, φορτωμένο με λάφυρα. Χρησιμοποίησε μέρος του θησαυρού για να δωροδοκήσει τον κυβερνήτη των Μπαχαμών, καθιερώνοντας το Νασάου ως βάση για τους συναδέλφους του πειρατές.

Στην κορυφή της λίστας των πιο καταζητούμενων ναυαγίων βρίσκεται το Fancy, ένα ναυαρχικό πλοίο με 46 κανόνια.

Ο Κίνγκσλεϊ δήλωσε: «Ο Έιβερι του Πλίμουθ άναψε το φυτίλι και έριξε τη χειροβομβίδα που ξεκίνησε τη χρυσή εποχή της πειρατείας, αφού λεηλάτησε ένα πλοίο των Μογγόλων με θησαυρό αξίας 108 εκατομμυρίων δολαρίων στα ανοικτά της Ινδίας. Στη συνέχεια, έπλευσε στο Νασάου το 1696 για να κρυφτεί, να διασκεδάσει και να μοιράσει το μερίδιο του πληρώματος από τη λεία.

«Ο Έιβερι βύθισε το Fancy στο Νασάου. Είναι το διαμάντι της κορώνας των πειρατικών πλοίων. Αν βρούμε οτιδήποτε σχετικό με αυτό, θα είναι θεαματικό. Η λεηλασία του ήταν η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη πειρατική ληστεία στην ανοιχτή θάλασσα».

Μία ιστορική έρευνα

Η New Providence Pirates Expedition – η οποία είναι αφιερωμένη στην επιστήμη, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό στις Μπαχάμες – βασίζεται σε ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία για να πραγματοποιήσει την πρώτη υποβρύχια έρευνα, η οποία ξεκινά τον Σεπτέμβριο.

Ο Κίνγκσλεϊ έχει εξερευνήσει περισσότερα από 350 ναυάγια τα τελευταία 30 χρόνια και είναι ο ιδρυτικός εκδότης του Wreckwatch, του μοναδικού περιοδικού στον κόσμο αφιερωμένου στο βυθισμένο παρελθόν.

Το συνδεδεμένο Wreckwatch TV συνεργάζεται με την New Providence Pirates Expedition για να αναβιώσει «την ιστορία, το ερειπωμένο τοπίο και τους θαλασσοπόρους της χρυσής εποχής της πειρατείας μεταξύ 1696 και 1730» μέσω ενός ντοκιμαντέρ, The Mystery of the Pirate King’s Treasure.

Ο συν-σκηνοθέτης της ταινίας, Chris Atkins, δήλωσε: «Οι Μπαχάμες, με τα γαλάζια νερά και την κρυστάλλινη υποβρύχια ορατότητα, είναι το όνειρο κάθε κινηματογραφιστή. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι θεατές θα δουν με τα μάτια τους τα μέρη όπου ο Μαυρογένης και η συμμορία του τρομοκρατούσαν την Αμερική.

Κάπου εκεί έξω βρίσκονται τα μπουκάλια κρασιού με τα οποία διασκέδαζαν, οι πίπες καπνού που κάπνιζαν, τα κομμάτια των οκτώ που έχασαν απρόσεκτα και πολλά άλλα. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους πραγματικούς πειρατές της Καραϊβικής».