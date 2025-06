Ο γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ έδωσε 13 εκατ. ευρώ, για την αγορά έπαυλης στο Λος Άντζελες

Οι σχέσεις του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ με τον μεγάλο τους γιο, Μπρούκλιν, απασχόλησαν το τελευταίο διάστημα τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, καθώς τα ρεπορτάζ ανέφεραν πως υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο.

Ο παλαίμαχος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, θέλησε πάντως να διαψεύσει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, αναφέροντας πως δεν υπάρχουν σύννεφα στη σχέση του με τον Μπρούκλιν.

Η είδηση όμως που είδε το φως της δημοσιότητας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συντηρεί το θέμα καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η σύζυγός του, Νίκολα Πελτζ προχώρησαν στην αγορά έπαυλης στο Λος Άντζελες.

Αμερικανικές ιστοσελίδες ανέφεραν ότι το ζευγάρι έδωσε 13 εκατ. ευρώ για την αγορά υπερπολυτελούς σπιτιού στην πόλη των αγγέλων, δείγμα της απόφασης τους να μείνουν μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

EXCLUSIVE: Brooklyn Beckham splashes out £11m on stunning LA mansion with wife https://t.co/OSJtqIxL8e

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) June 18, 2025