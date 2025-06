Μεταγραφή Κωστούλα στην Μπράιτον: Τα νέα οικονομικά δεδομένα που δημιουργεί ο Ολυμπιακός στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Οι κόκκινες γραμμές είναι τείχη ψηλά, πέτρινα, αγέρωχα που όποιος καταφέρνει να τα μετακινεί έστω και ένα χιλιοστό εισβάλει στα κιτάπια της Ιστορίας.

Αυτά τα τείχη ο Ολυμπιακός δεν τα μετακίνησε απλώς, τα πήγε χιλιόμετρα πιο κάτω, χλευάζοντας και σαρκάζοντας ως χιμαιρικά έρμαια όλα τα προηγούμενα ρεκόρ.

Με την πώληση του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον έναντι 40+ εκατ. ευρώ με τα μπόνους εκπλήρωσης στόχων, ο Ολυμπιακός έγινε ο πέμπτος ρήγας στην τράπουλα, μετά τον ρήγα μπαστούνι που αναπαριστά τον Δαυίδ, τον ρήγα σπαθί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον ρήγα κούπα του Καρλομάγνου και του ρήγα καρό του Ιούλιου Καίσαρα. Εγινε ο ρήγας που διαφημίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτός που έβαλε τις βάσεις για το επόμενο μεγάλο ρεκόρ, την πρώτη μεταγραφή αξίας 50 εκατ. ευρώ.

Ο Ολυμπιακός δεν άνοιξε απλά ένα μονοπάτι αλλά μια λεωφόρο προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο ημεδαπό να τον ακολουθήσει στην μυθική πορεία του.

