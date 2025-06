«Δεν λειτουργεί τίποτα» – «Προφητική» ανάρτηση επιβάτη λίγο πριν τη μοιραία πτήση της Air India

Ανατριχίλα προκαλεί ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβάτης του αεροσκάφους της Air India που συνετρίβη το μεσημέρι της Πέμπτης, σκορπίζοντας τον θάνατο στην Ινδία. Το βίντεο τραβήχτηκε μόλις δύο ώρες πριν από τη μοιραία πτήση και αποτυπώνει προβλήματα που, εκ των υστέρων, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Ο Akash Vatsa, όπως είναι το όνομα του επιβάτη, ταξίδευε με το ίδιο Boeing 787-8 Dreamliner στη διαδρομή από το Δελχί προς το Ahmedabad – δηλαδή στην αμέσως προηγούμενη πτήση πριν από τη συντριβή. Στο βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Vatsa καταγράφει ελλείψεις και δυσλειτουργίες μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, εκφράζοντας την ενόχλησή του με χαρακτηρισμούς όπως «τίποτα δεν λειτουργεί» και «γιατί επέλεξα αυτή την πτήση».

Ο επιβάτης επισημαίνει ότι το σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να είναι αφόρητη. «Έχω ιδρώσει, και το ίδιο και οι άλλοι επιβάτες», ακούγεται να λέει.

Παράλληλα, αναφέρει πως δεν λειτουργούν ούτε οι οθόνες των καθισμάτων, ούτε το κουμπί κλήσης για το πλήρωμα καμπίνας, δημιουργώντας την εικόνα ενός αεροσκάφους με σοβαρές τεχνικές ανεπάρκειες.

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo

— Akash Vatsa  (@akku92) June 12, 2025