Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδία: Θρήνος για τους 265 νεκρούς – Πώς έγινε το δυστύχημα

Σοκ έχει προκαλέσει το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στην Ινδία. Αεροσκάφος Boeing 787 της Air India συνετρίβη χθες Πέμπτη πάνω σε κτίρια της πόλης Αχμενταμπάντ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Λονδίνο, αφήνοντας μόνο έναν επιζώντα από τους 242 επιβαίνοντες και προκαλώντας τον θάνατο 24 ακόμη ανθρώπων που βρίσκονταν στα κτίρια στα οποία προσέκρουσε το αεροπλάνο πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7

H Air India σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ διευκρίνισε ότι από τους 242 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, υπάρχουν 241 επιβεβαιωμένοι θάνατοι και ότι ο μοναδικός επιζών νοσηλεύεται. Πρόκειται για τον Vishwashkumar Ramesh βρισκόταν στη θέση 11A. Ο Vishwashkumar Ramesh βγήκε μόνος του από το αεροπλάνο, έχοντας τραύματα σε πρόσωπο και σώμα. Η θέση του 39χρονου ήταν δίπλα σε μία από τις εξόδους κινδύνου.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed. According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU

Δημοσιογράφος του AFP είδε τις ινδικές ομάδες διάσωσης μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αναζητούσαν μέσα στα ερείπια νεκρούς.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Κανάν Ντεσάι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «265 πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», που σημαίνει ότι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος όταν το αεροπλάνο συνετρίβη σε κέντρο φιλοξενίας ιατρικού προσωπικού.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δήλωνε ότι 41 άνθρωποι νοσηλεύονταν.

Δεκάδες σοροί έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Αχμενταμπάντ, με τις Αρχές να τονίζουν ότι η αναγνώριση θα χρειαστεί ημέρες και θα γίνει με τη βοήθεια του DNA γιατί τα απανθρακωμένα πτώματα δεν είναι αναγνωρίσιμα.

Ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρίας, ο Ναταρατζάν Τσαντρασεκαράν, δήλωσε ότι έχει συγκροτηθεί επιτροπή αντιμετώπισης της κρίσης για να υποστηρίξει τις οικογένειες που αναζητούν πληροφορίες.

Η κυβέρνηση του Γκουτζαράτ κάλεσε τις οικογένειες θυμάτων να δώσουν δείγματα DNA για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των σορών.

Το αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε φοιτητική εστία, στην οποία διέμεναν σπουδαστές ιατρικής.

Στις εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, ανάμεσα στη σκόνη, τον καπνό, και τα συντρίμμια το αεροσκάφος μοιάζει σφηνωμένο στο κτίριο.

Footage shows the tail of an Air India plane wedged in a roof following a crash in Ahmedabad.

There were 53 Britons on board the plane when it crashed, according to the airline and 169 are Indians, seven are Portuguese and one is Canadian.https://t.co/l0D4ENcdm6 pic.twitter.com/e74Pn4St5W

