Συνετρίβη αεροπλάνο στην Ινδία με 244 επιβαίνοντες με προορισμό το Λονδίνο – Βίντεο με τη στιγμή της συντριβής

Αεροπλάνο της Air India με 244 επιβαίνοντες συνετρίβη στην Ινδία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος είχε προορισμό το Λονδίνο ενώ σύμφωνα με το India Today, συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

LIVE | An #AirIndia flight en route from #Ahmedabad to #Birmingham has reportedly crashed near the airport shortly after takeoff.

Initial reports suggest over 240 passengers and crew were onboard the Boeing 787 Dreamliner. https://t.co/a0G59qFNWZ

— The Times Of India (@timesofindia) June 12, 2025