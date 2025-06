Η ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το Γραφείο Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών (AAIB) ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους της Air India στο Αχμενταμπάντ. Στην έρευνα επικεφαλής θα είναι οι ινδικές αρχές, αλλά θα συμμετάσχουν αποστολές από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με Αμερικανό ειδικό, το αεροσκάφος στην Ινδία κατέπεσε «γιατί κάτι πήγε λάθος στην απογείωση».

Η πτήση ΑΙ171 της Air India, ένα Boeing 787-8 Dreamliner, αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αχμενταμπάντ στις 1:38 μ.μ. τοπική ώρα (11.08 π.μ. ώρα Ελλάδας) με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Το σήμα του αεροσκάφους χάθηκε λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, σε υψόμετρο 200 μέτρων.

UPDATE: Air India confirms that flight AI171, operating from Ahmedabad to London Gatwick on 12 June 2025, was involved in an accident.

The 12-year-old Boeing 787-8 aircraft departed from Ahmedabad at 1338 hrs, carrying 230 passengers and 12 crew.

The aircraft crashed shortly…

