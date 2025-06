Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε κατά τη διάρκεια της νύκτας «με επιτυχία» δύο ρωσικές αεροπορικές βάσεις, λίγες ημέρες μετά την μεγάλης κλίμακας επίθεση με ουκρανικά drones κατά ρωσικών στρατιωτικών αεροδρομίων.

Το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τρεις αποθήκες καυσίμων επλήγησαν στην ρωσική αεροπορική βάση Ένγκελς, στην περιοχή του Σαρατόφ, καθώς και η ρωσική αεροπορική βάση του Ντιαγκίλεβο, στην περιοχή του Ριαζάν.

«Οι Αμυντικές Δυνάμεις της Ουκρανίας εξαπέλυσαν προληπτική επίθεση. Εν όψει μαζικής εχθρικής επίθεσης, επλήγησαν εχθρικά αεροδρόμια και άλλες σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», ανακοίνωσε το ουκρανικό επιτελείο μέσω του Telegram.

Η βάση του Ενγκελς συγκεντρώνει τα εχθρικά αεροσκάφη «που έμειναν μετά την επιχείρηση των Ουκρανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας (SBU)» το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά των ρωσικών αεροδρομίων.

Το αεροδρόμιο Ντιαγκίλεβο είναι η βάση των αεροσκαφών ανεφοδιασμού, των καταδιωκτικών συνοδείας και των στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Στην αεροπορική βάση του Ενγκελς, βίντεο, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει διασταυρωθεί, που δημοσιεύθηκαν από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μεγάλη πυρκαγιά και πυκνά σύννεφα καπνού.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Ο τοπικός κυβερνήτης Ρομάν Μπουράτγκιν επιβεβαίωσε την νύκτα «πυρκαγιά σε βιομηχανική μονάδα» του Ενγκελς έπειτα από επίθεση με drones, χωρίς θύματα.

Η Ουκρανία έπληξε το περασμένο Σαββατοκύριακο την ρωσική πολεμική αεροπορία σε πολλά αεροδρόμια, σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από τα σύνορά της, αφού εισήγαγε κρυφά εκρηκτικά drones στο ρωσικό έδαφος μέσω μίας πολύπλοκης επιχείρησης.

Η σημαντική αυτή ουκρανική επίθεση – απάντηση στην ρωσική πολεμική αεροπορία που βομβαρδίζει καθημερινά και αδιακρίτως την ουκρανική επικράτεια – κατέστρεψε πολλά ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη.

«Οι επιθέσεις κατά στρατιωτικών υποδομών θα συνεχισθούν μέχρι η επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας να τελειώσει οριστικά», διαβεβαιώνει το γενικό στρατιωτικό επιτελείο της Ουκρανίας.

Ταυτόχρονα την χθεσινή νύκτα, η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά την Ουκρανία με drones και βαλλιστικούς πυραύλους, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η ουκρανική επικράτεια δέχθηκε επίθεση από 407 επιθετικά και παραπειστικά drones που είχαν ως στόχο την εξουδετέρωση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και 45 πυραύλους.

Η ουκρανική άμυνα αναχαίτισε 199 drones και 36 πυραύλους. Δεκατρείς ουκρανικές περιφέρειες επλήγησαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και 19 άλλες επλήγησαν από τα συντρίμμια των αναχαιτισμένων πυραύλων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τους συμμάχους του να αντιδράσουν «με αποφασιστικό τρόπο» στις νέες επιθέσεις της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πρέπει να είναι υπόλογη. Από τα πρώτα λεπτά αυτού του πολέμου βομβαρδίζουν πόλεις και χωριά για να καταστρέψουν ζωές. Τώρα είναι η ώρα για την Αμερική, την Ευρώπη και τον κόσμο να καταφέρουν να σταματήσουν τον πόλεμο αυτόν ασκώντας πίεση επί της Ρωσίας», λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

«Αν δεν ασκείται πίεση και δίνεται στον πόλεμο κι άλλος χρόνος για να πάρει ζωές – αυτό συνιστά συνενοχή και υπευθυνότητα. Πρέπει να ενεργήσουμε αποφασιστικά», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ.

Russia doesn`t change its stripes – another massive strike on cities and ordinary life. They targeted almost all of Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernihiv regions. Some of the missiles and drones were shot down. I thank our… pic.twitter.com/O1iemSp3s2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2025