Μια φωτογραφία που συνόδευσε την έκκληση της αστυνομίας στη μικρή πόλη Σαντα Φε στην Ισπανία για σεβασμό στους δημόσιους χώρους ήταν αρκετή για να προκληθεί κύμα αντιδράσεων. Ο λόγος ήταν πως η συγκεκριμένη εικόνα παρέπεμπε σε μια συνήθη πρακτική σε χωριά και μικρές πόλεις της Ιβηρικής, γνωστή ως tomando el fresco.

Εξ ου και θεωρήθηκε ατυχές ότι η αστυνομία στη μικρή πόλη της Ανδαλουσίας χρησιμοποίησε μια φωτογραφία γυναικών που κάθονταν σε καρέκλες στο πεζοδρόμιο για να συνοδεύσει το αίτημα για ελεύθερο δημόσιο δρόμο. Ουδείς εκτίμησε ως φαίνεται, αντικρύζοντας αυτή την τόσο οικεία εικόνα, την έκκληση των Αρχών προς τους πολίτες να μην ενοχλούν τους γείτονές τους με το να κάθονται στους δρόμους αργά το βράδυ.

Κάπου προς την κορυφή της μακράς λίστας των ανομολόγητων ισπανικών κανόνων, γράφει ο Guardian, όπως ότι το τζιν με τόνικ δεν πρέπει να πίνεται πριν από ένα γεύμα, ότι το τσορίθο δεν έχει θέση κοντά σε μια παέγια και ότι οι ώρες που τα παιδιά πηγαίνουν για ύπνο παύουν να ισχύουν το καλοκαίρι, βρίσκεται η σιωπηλή διαταγή που απαγορεύει κάθε προσπάθεια αλλαγής των συνηθειών των αγαπημένων ηλικιωμένων της χώρας.

Η κουβέντα με φίλους και γείτονες καθώς η ζέστη της ημέρας δίνει τη θέση της στη δροσιά του απογεύματος είναι γνωστή ως tomando el fresco, που σημαίνει παίρνοντας φρέσκο αέρα. Αλλά η ισπανική αστυνομία, συνεχίζει το βρετανικό μέσο, αντί για μια θορυβώδη παρέα με κιθάρες που κάνει μπάρμπεκιου στον δρόμο, συνόδευσε το μήνυμά της με την εικόνα έξι ηλικιωμένων να κάθονται σε καρέκλες έξω συμμετέχοντας σε μια αρχαία και ευχάριστη τελετουργία που είναι γνωστή σε πόλεις και χωριά σε όλες τις θερμότερες περιοχές της χώρας.

Η αστυνομία της Σάντα Φε ανήρτησε την επίμαχη φωτογραφία στο X με το εξής μήνυμα: «Γνωρίζουμε ότι η τοποθέτηση καρεκλών ή τραπεζιών έξω από την πόρτα αποτελεί παράδοση σε πολλές πόλεις, αλλά για τον δημόσιο δρόμο υπάρχουν κανόνες. Αν η αστυνομία σας ζητήσει να απομακρύνετε αυτά τα αντικείμενα, κάντε το ως ένδειξη σεβασμού αλλά και για λόγους συνύπαρξης. Όταν υπάρχουν καλοί τρόποι και κοινή λογική, κανένα πρόβλημα δεν δημιοιυργείται. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!»

Ωστόσο, η επιλογή της εικόνας ερμηνεύτηκε γρήγορα ως προσβολή των ελευθεριών της υπαίθρου των ηλικιωμένων της Ισπανίας. «Φάτε σκ@@!» αντέδρασε ένας χρήστης στο Χ, ενώ ένας άλλος αποκάλεσε τους αστυνομικούς «καθάρματα».

Άλλοι άφησαν μηνύματα «συμπαράστασης» με προφανή ειρωνική διάθεση: «Συνάδελφοι, αν χρειαστείτε υποστήριξη για μια τόσο επικίνδυνη αποστολή, θα είμαι εκεί. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το σοβαρό ζήτημα – όχι άλλη ατιμωρησία για τις γιαγιάδες που κάθονται έξω για να απολαύσουν τον καθαρό αέρα. Το πλήρες βάρος του νόμου πρέπει να πέσει πάνω τους».

