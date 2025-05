Πάντα το μισούσα αυτό: Η Σίνθια Νίξον αποκάλυψε τι θα άλλαζε στο Sex and The City

Το Sex and the City θα είναι για πάντα μια σειρά-σταθμός, πολιτιστικά μιλώντας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μερικά πράγματα που η Σίνθια Νίξον δεν θα άλλαζε σε αυτό.

Σε μια συζήτηση με το Grazia που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 26 Μαΐου, η 59χρονη ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε τη Μιράντα Χομπς στην αγαπημένη σειρά, μίλησε για το τι θα άλλαζε στο Sex and the City.

«Πάντα το μισούσα αυτό»

Η ηθοποιός είπε στο πρακτορείο ότι ενώ αισθάνεται ότι το 90% της σειράς, η οποία διήρκεσε έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004, ήταν «ακόμα αρκετά σπουδαία» και ότι αισθάνεται πως «ορισμένα πράγματα δεν έχουν πραγματικά ξεπεραστεί με την πάροδο του χρόνου».

«Ήταν πάντα πολύ δύσκολο να συμμετέχω σε μια εκπομπή που ήταν τόσο λευκή. Πάντα το μισούσα αυτό. Όταν την ανεβάζαμε, μας έλεγαν ότι αυτός είναι ο κόσμος της Κάντας Μπούσνελ [συγγραφέας της στήλης της εφημερίδας και του βιβλίου του 1996 στο οποίο βασίζεται η σειρά] και είναι ένας πολύ λευκός κόσμος. Εγώ λέω, εντάξει…», είπε.

Η Σίνθια Νίξον, η οποία είναι παντρεμένη με την Κριστίν Μαρινόνι, είπε επίσης ότι «κάποια από τα τρανς πράγματα, κάποια από τα γκέι πράγματα ήταν λίγο αηδιαστικά για να τα βλέπεις».

Ήταν, είναι και θα είναι μια φεμινιστική εκπομπή

Η εκπομπή, ωστόσο, θα έχει πάντα μια «επαναστατική» διάσταση για τη Νίξον, ανεξάρτητα από τις αστοχίες της, καθώς η ίδια δήλωσε στην Grazia ότι είναι «μια φεμινιστική εκπομπή – ήταν πάντα μια φεμινιστική εκπομπή».

«Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ήμασταν στα τριάντα και στα σαράντα μας χρόνια. Φυσικά, κοιτάζω την εκπομπή τώρα, μοιάζουμε με μωρά, αλλά το να είσαι ελεύθερος σε εκείνη την ηλικία, εκείνη την εποχή, είχε ακόμα ένα είδος στίγματος», δήλωσε η Κριστίν Ντέιβις (Σάρλοτ Γιορκ Γκόλντενμπλατ).

«Το κεντρικό της μήνυμα ήταν ανήκουστο: ‘Μπορείς να είσαι γυναίκα, μπορείς να κάνεις πολύ σεξ με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν σε έκανε τσούλα και δεν σήμαινε ότι χρησιμοποιούσες το σεξ για να πάρεις κάτι. Έκανες σεξ – επειδή σου άρεσε να κάνεις σεξ!», είπε.

Το franchise, το οποίο περιλαμβάνει επίσης κινηματογραφικές ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2008 και το 2010, θα έβρισκε νέα ζωή όταν το spin-off του, And Just Like That…, έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021. Μετά από μια επιτυχημένη δεύτερη σεζόν, η σειρά πήρε το πράσινο φως για τρίτη σεζόν, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου.

Η Νίξον πρωταγωνιστεί στην τρίτη σεζόν μαζί με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και την Κρίστιν Ντέιβις.