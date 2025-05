Ένας κατασκευαστής οπτικών εφέ για βραβευμένες ταινίες προειδοποιεί ότι η τέχνη του θα εξαφανιστεί

Ένας σχεδιαστής και κατασκευαστής οπτικών εφέ που εργάστηκε σε βραβευμένες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές προειδοποίησε ότι η τέχνη της κατασκευής μοντέλων κινδυνεύει να εξαφανιστεί τις επόμενες δεκαετίες. Ο Mike Tucker συνεργάστηκε με το Μουσείο Discover Bucks στο Aylesbury για μια έκθεση με πρωτότυπα μοντέλα και σκηνικά από βρετανικές σειρές επιστημονικής φαντασίας, όπως το Doctor Who. Ο καλλιτέχνης, στα 60 του χρόνια, δήλωσε ότι ελπίζει ότι οι εκθέσεις θα μπορούσαν να εμπνεύσουν μια μελλοντική γενιά καλλιτεχνών οπτικών εφέ. «Πολλές από τις εταιρείες, όπως εγώ, είτε έχουν σταματήσει επειδή δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους τύπους του CGI, είτε απλά αποσύρθηκαν από τη δουλειά».

«Ο κόσμος που ξέρει πώς να το κάνει μειώνεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο που περνάει», πρόσθεσε.

Από 100 μέλη προσωπικό σε 14

Η έκθεση Beyond the Stars περιλαμβάνει μοντέλα και σκηνικά στα οποία έχει εργαστεί ο κάτοικος του Oxfordshire, όπως τα Daleks της δεκαετίας του 1980, τον Marvin the Paranoid Android και ένα μοντέλο του Starbug από το Red Dwarf. Με καταγωγή από το Swansea, ο Tucker μπήκε στη βιομηχανία μέσω του εσωτερικού τμήματος οπτικών εφέ του BBC τη δεκαετία του 1980, το οποίο έκλεισε το 2005.

Θυμήθηκε: «Είχε πάνω από 100 μέλη προσωπικό όταν μπήκα. Όταν κλείσαμε, είχαμε μειωθεί σε 14 άτομα, επειδή ο αριθμός των εκπομπών που απαιτούσαν την ιδιαίτερη τεχνογνωσία μας γινόταν όλο και μικρότερος.

»Δεν έχει πεθάνει εντελώς ακόμα. Αν δεν ελεγχθεί, θα δημιουργηθεί, ωστόσο, ένα κενό σε περίπου 10, 15, 20 χρόνια από την εύρεση απλώς ανθρώπων που ξέρουν πώς να το κάνουν».

Καλή δουλειά είναι η αόρατη δουλειά

Η εταιρεία του, Mike Tucker, The Model Unit, κέρδισε βραβείο Bafta για τη δουλειά του στο αφιέρωμα για την 50ή επέτειο του Doctor Who το 2013. Αλλά τα μοντέλα του δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο στην επιστημονική φαντασία – έχουν επίσης εμφανιστεί σε ντοκιμαντέρ φυσικών καταστροφών και ιστορικά δράματα, όπως το The Crown.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Εξιλέωση του 2007 περιλάμβανε σκηνές όπου το μετρό του Λονδίνου πλημμύρισε, οι οποίες γυρίστηκαν χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο-μακέτα της τοποθεσίας.

Ο Tucker είπε ότι ένας παραγωγός της ταινίας του είπε ότι «δεν είχε δει ποτέ πειστική λήψη με μακέτα», κάτι στο οποίο ο ίδιος αντέτεινε: «Όχι, απλά, δεν έχεις εντοπίσει ποτέ πειστικές λήψεις. Όταν η δουλειά μας γίνεται καλά, είναι αόρατη» είπε.

Ο Mike Tucker εξήγησε ότι το μέλλον της τέχνης θα απαιτούσε ένα μείγμα πρακτικών εφέ με εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή

Συνεργασία CGI και χειροτεχνίας

Ο Mike Tucker εξήγησε ότι το μέλλον της τέχνης θα απαιτούσε ένα μείγμα πρακτικών εφέ με εικόνες που δημιουργούνται από υπολογιστή. Μιλώντας για την έκθεση, πρόσθεσε: «Έχουμε επίσης μερικά κομμάτια εκεί μέσα που χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με ψηφιακά εφέ. Ελπίζω ότι θα δείξουμε κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο πώς οι δύο κλάδοι μπορούν να δουλέψουν δίπλα-δίπλα.

»Και οι δύο τεχνικές έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους, και σε έναν ιδανικό κόσμο οι δύο θα πρέπει να συνεργάζονται χέρι-χέρι».

Ωστόσο, ο John Lee, επικεφαλής της κατασκευής μοντέλων στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης στο Beaconsfield, υποστήριξε ότι αν και κατανοεί τις ανησυχίες του Tucker, «δεν ανησυχεί» για το μέλλον της δεξιότητας.

Είπε ότι τον τελευταίο χρόνο οι υποψήφιοι για το μάθημά του αυξήθηκαν κατά 20%. «Αν ο αριθμός των αιτήσεων μου μειωνόταν κάθε χρόνο, θα ανησυχούσα», είπε.

Ο λέκτορας, ο οποίος έχει εργαστεί στις πρόσφατες ταινίες Paddington και Star Wars, δήλωσε ότι μεγάλα στούντιο έρχονται να συνεργαστούν με αυτόν και τους μαθητές του.

«Μου έλεγαν το 1990 ότι η κατασκευή μοντέλων θα πέθαινε μόλις αρχίζαμε να χρησιμοποιούμε CGI στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα με την τεχνολογία – χρειάζεσαι καλλιτέχνες που είναι σε θέση να οραματιστούν και να κάνουν τα πράγματα πρακτικά, συχνά πιο γρήγορα και φθηνότερα από το CGI».

«Είχε πάνω από 100 μέλη προσωπικό όταν μπήκα. Όταν κλείσαμε, είχαμε μειωθεί σε 14 άτομα, επειδή ο αριθμός των εκπομπών που απαιτούσαν την ιδιαίτερη τεχνογνωσία μας γινόταν όλο και μικρότερος»

*Η έκθεση στο Μουσείο Discover Bucks θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου του 2025.

*Με στοιχεία από bbc.com