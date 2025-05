Η Ρωσία εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους στo λιμάνι της Οδησσού της Ουκρανίας στις 23 Μαΐου, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους έξι, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Οδησσού Όλεγκ Κίπερ.

Τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε.

Το χτύπημα έπληξε μη στρατιωτικές υποδομές μέσα στο λιμάνι, προκαλώντας ζημιές στο μηχανοστάσιο, σπάζοντας παράθυρα κοντινών κτιρίων και καταστρέφοντας πολλά κομμάτια εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Ολέκσιγι Κουλέμπα, υπουργό για την ανάπτυξη των κοινοτήτων, των εδαφών και των υποδομών, όπως υποστηρίζουν ουκρανικά μέσα.

«Δεν υπήρχε ούτε μία στρατιωτική εγκατάσταση, μόνο πολιτικές υποδομές. Η Ρωσία επιτέθηκε για άλλη μια φορά σε μια ειρηνική, στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση που είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια», έγραψε ο Κουλέμπα στο Facebook.

This is a container ship, which was heading to the port of Odesa with a military cargo on board, burning after being struck by a Russian «Iskander» missile.

As a result, ammunition already placed on the dock detonated, causing a large-scale fire. pic.twitter.com/36AeWnw8j0

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) May 24, 2025