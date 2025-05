Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones σε τομέα της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη ο περιφερειάρχης της μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

3 floors of a building were completely destroyed, another house is burning. People are trying help and save their neighbours.

Source: odessa_inform. pic.twitter.com/6kU0E62Rlc

