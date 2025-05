Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία για τη συγκρότηση «ταμείου επενδύσεων για την ανοικοδόμηση», έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στους ουκρανικούς φυσικούς πόρους (στη φωτογραφία από το Facebook, επάνω, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και η υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, επιδεικνύουν την υπογραφείσα συμφωνία).

«Σε αναγνώριση της σημαντικής οικονομικής και υλικής υποστήριξης που παρείχε ο λαός των ΗΠΑ στην άμυνα της Ουκρανίας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, αυτή η οικονομική εταιρική σχέση θέτει τις δυο χώρες μας σε θέση να συνεργαστούν και να επενδύσουν από κοινού ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πόροι μας, τα ταλέντα μας και οι δυνατότητές μας θα μπορέσουν να επιταχύνουν την οικονομική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», αναφέρει το δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.

Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025