Έφτασε στο Άμπου Ντάμπι η Μονακό (pic+vids)

Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μονακό και η Φενέρμπαχτσε αναχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης για το Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεξαχθεί το Final Four της Euroleague.

Πρώτη έφτασε η γαλλική ομάδα, με τους «Μονεγάσκους» να τυγχάνουν ιδιαίτερης υποδοχής στο ξενοδοχείο, όπου θα καταλύσουν στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Συγκεκριμένα, τους καλωσόρισαν με την Ayyala όπου είναι μια παραδοσιακή χορευτική παράσταση των Αραβικών Εμιράτων, που περιλαμβάνει σειρές ανδρών να χορεύουν με ρυθμικές κινήσεις, ραβδιά και τύμπανα.

Ο Έλι Οκόμπο επίσης φόρεσε το Sadu Bracelet, όπου είναι ένα βραχιόλι εμπνευσμένο από την παραδοσιακή υφαντική τέχνη Sadu των Βεδουίνων, με γεωμετρικά μοτίβα και έντονα χρώματα.

. @ElieOkobo_0 picking up his Sadu Bracelet 🤝 pic.twitter.com/aNORTG3B0n

Επίσης, ο Νικ Καλάθης που τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει το παρατσούκλι «καραφλός αετός», φωτογραφήθηκε με την Έρικα, ένα γεράκι. Όπως έγραψε και η EuroLeague, στη λεζάντα της ανάρτησης: «το δίδυμο που δεν ξέρατε ότι έχετε ανάγκη».

Δείτε την ανάρτηση της Euroleague:

Bald Eagle x Erica the Falcon 🦅

The duo you didn’t know you needed 🤝 pic.twitter.com/CWRwwZpHKX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 20, 2025