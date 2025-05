Μονακό: «Παναθηναϊκέ, πάμε μαζί στο Final Four» (vid)

Μονακό και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν με Μπαρτσελόνα και Αναντολού Έφες στις έδρες στα δύο Game 5 της Euroleague με στόχο να πάρουν την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης όπου ήδη περιμένουν ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε.

Οι Μονεγάσκοι, είναι αρκετά ενεργοί στα σόσιαλ μίντια και δεν χάνουν ευκαιρία να πειράζουν τους φιλάθλους όλων των ομάδων, έχοντας χτίσει παράλληλα μια… ιδιαίτερη σχέση με τον Παναθηναϊκό, την οποία και φρόντισαν να υπενθυμίσουν λίγο πριν τις κρίσιμες αναμετρήσεις των δύο συλλόγων.

Συγκεκριμένα, με σχετική της ανάρτηση η Μονακό ευχήθηκε στους Πράσινους καλή επιτυχία καλώντας τους να πάρουν μαζί την πρόκριση για το Final Four. «Είναι η ώρα μας Παναθηναϊκέ. Πάμε στο Final Four μαζί», τόνισαν οι Μονεγάσκοι χαρακτηριστικά.

It’s our time, Panathinaikos.

Let’s make the Final Four TOGETHER ✊ @Paobcgr pic.twitter.com/1m4vuBgA6h

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) May 6, 2025