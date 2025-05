Νέες μάχες ανάμεσα σε αντίπαλες ένοπλες ομάδες στη Λιβύη [βίντεο]

Νέες εχθροπραξίες ξέσπασαν το βράδυ προχθές Τρίτη στη Λιβύη, οι οποίες συνεχίζονταν μέχρι και μετά το μεσημέρι χθες Τετάρτη, ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες σε πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της χώρας, μετά τις μάχες με τουλάχιστον έξι νεκρούς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Τρίπολη, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Οι ανταλλαγές σφοδρών πυρών, επικεντρωμένες στο δυτικό τμήμα της πόλης, φαίνονταν να είχαν σταματήσει στο τέλος της ημέρας, σύμφωνα με λιβυκούς τηλεοπτικούς σταθμούς και κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλη νύχτα και χθες το πρωί μαίνονταν «σε μεγάλη κλίμακα» ανάμεσα σε δυο ένοπλες ομάδες, τη Δύναμη Ράντα («Αποτροπής») και την Ταξιαρχία 444 (εικονιζόμενη), σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών, που αναφέρθηκε σε ανταλλαγές πυρών μεταξύ άλλων με βαριά όπλα, πολυβόλα κι εκτοξευτήρες ρουκετών.

Η Δύναμη Αποτροπής δεν λογοδοτεί στον επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης, τον πρωθυπουργό Αμπντελχαμίντ Ντμπάιμπα, ενώ η Ταξιαρχία 444, που αναφέρεται στο υπουργείο Άμυνας, τον υποστηρίζει.

Δεν έχει δοθεί ως τώρα επίσημος απολογισμός θυμάτων. Ωστόσο η λιβυκή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ανέσυρε πτώμα από όχημα που είχε υποστεί ζημιές. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο με απανθρακωμένα αυτοκίνητα και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά καταστήματα στην πόλη.

Χθες προτού πέσει η νύχτα, κάποια εμπορικά καταστήματα άνοιξαν ξανά για μερικές ώρες, ωστόσο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παρέμειναν κλειστά.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, έναυσμα των εχθροπραξιών ήταν η αναγγελία από τον κ. Ντμπάιμπα της διάλυσης της Δύναμης Αποτροπής προχθές Τρίτη, όπως και δυνάμεων που ανήκουν σε άλλη ένοπλη οργάνωση, την ΑΥΣ («Αρχή Υποστήριξης της Σταθερότητας»). Ο επικεφαλής αυτής της τελευταίας, ο Αμπντελγάνι «Γενίουα» ελ Κικλί, σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Χθες Τετάρτη το βράδυ πάνω από πεντακόσιοι άνθρωποι διαδήλωσαν στη συνοικία Σουκ ελ Τζουμάα, οχυρό της Δύναμης Αποτροπής, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) του κ. Ντμπάιμπα. Κατήγγειλαν την «άδικη επίθεση», αναφερόμενοι στην πρόθεση του πρωθυπουργού να διαλυθεί η οργάνωση.

Η οργάνωση αυτή, με βάση το ανατολικό τμήμα της Τρίπολης και περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, χαίρει σεβασμού από μέρος του πληθυσμού. Στις τάξεις της είναι ενταγμένοι σαλαφιστές, που αστυνομεύουν περιοχές και συλλαμβάνουν υπόπτους για λαθρεμπόριο (ναρκωτικών, αλκοόλ) καθώς και φερόμενα μέλη ή οπαδούς του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

Χθες βράδυ, πέντε πρεσβείες -της Γερμανίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ιταλίας- παρότρυναν τις «αρχές να προστατεύσουν τους πολίτες» και να «αποκαταστήσουν αμέσως την ηρεμία, προς το συμφέρον όλων των Λίβυων».

Προηγουμένως η Τουρκία, που υποστηρίζει την κυβέρνηση στην Τρίπολη, εξέδωσε μάλλον ασυνήθιστη ανακοίνωση με την οποία κάλεσε «όλα τα μέρη να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός και να διεξαγάγουν διάλογο».

Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL) επίσης απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν οι μάχες, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για την «κατάσταση που θα μπορούσε γρήγορα να γίνει ανεξέλεγκτη».

Βυθισμένη στο χάος και στους διχασμούς μετά την ανατροπή του καθεστώτος και τον θάνατο του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη παραμένει κομμένη στα δυο, με μια κυβέρνηση στην Τρίπολη, αυτή του κ. Ντμπάιμπα, που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, κι αντίπαλή της στο ανατολικό τμήμα της χώρας, που θεωρείται πως ελέγχεται από την οικογένεια του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Μολονότι παρατηρείται -συγκριτικά- περισσότερη σταθερότητα εδώ και κάποια χρόνια, ξεσπούν σποραδικά συγκρούσεις ανάμεσα σε κάποιες από τη μυριάδα ένοπλων ομάδων που είναι παρούσες στη χώρα της βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο αγώνων για εξουσία ή για ζώνες επιρροής, ειδικά στην Τρίπολη και στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας της ΚΕΕ διαβεβαίωσε πως κήρυξε «κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα με σκοπό την προστασία των αμάχων και των θεσμών», προσθέτοντας πως δυνάμεις του πήραν θέσεις στην πρωτεύουσα.

Σε ανακοίνωσή της, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε τη «σθεναρή υποστήριξή της στην ανακοινωθείσα ανακωχή και στην αποκλιμάκωση των εντάσεων» που ανέμενε να ακολουθήσει.

