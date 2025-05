Ο Σαλιμπά υπογράφει με την Άρσεναλ μέχρι το 2030 (pic)

Η Άρσεναλ στοχεύει να ανανεώσει τον Γουίλιαμ Σαλιμπά μέχρι το 2030, καθώς η Ρεάλ παραμονεύει στην άκρη εδώ και πολλούς μήνες. Οι «κανονιέρηδες» όμως έχουν δεν θέλουν να μπουν σε διαπραγματεύσεις για τυχόν πώληση και σκοπεύουν να «δέσουν» τον Γάλλο στο Λονδίνο.

Το συμβόλαιο του στόπερ λήγει το 2028, αλλά μια επέκταση για επιπλέον δύο χρόνια μαζί με έναν υψηλότερο μισθό θα είναι μάλλον αρκετός για να τον πείσει να μείνει.

Οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για την επέκταση του συμβολαίου και αναμένονται εξελίξεις, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η ανανέωση.

🚨 Arsenal have entered into negotiations with William Saliba over a new contract. ✍️🇫🇷

The Frenchman is happy at the club but wants a salary that reflects his status. 🤑

(Source: @David_Ornstein ) pic.twitter.com/g39FlCJERr

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 9, 2025