Ζήτησε να φύγει από την Μπιλμπάο ο Νίκο Γουίλιαμς – Καραδοκεί η Άρσεναλ (pic)

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, ο Νίκο Γουίλιαμς ζήτησε να φύγει στο τέλος της σεζόν από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, με την Άρσεναλ να καραδοκεί για να τον αποκτήσει.

Η ομάδα των Βάσκων μπορεί να ανακοίνωσε την περασμένη άνοιξη την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γουίλιαμς για τρία ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, αλλά ο 22χρονος Ισπανός διεθνής θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Όπως τονίζεται από τους Ισπανούς, ζήτησε από τη διοίκηση της Μπιλμπάο να τον παραχωρήσει, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι στα 58 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άρσεναλ θέλει να τον αποκτήσει, όμως πρώτα πρέπει να ικανοποιήσει τα οικονομικά «θέλω» της Μπιλμπάο αλλά και του ίδιου του Γουίλιαμς που ζητά τις ίδιες αποδοχές με τα μεγάλα αστέρια των «κανονιέρηδων» για να βάλει την υπογραφή του. Ο επιθετικός των Βάσκων, ζητά 400 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα, όσα δηλαδή λαμβάνουν οι Μάρτιν Οντεγκααρντ, Κάι Χάβερτζ, Μπουκάγιο Σάκα και Ντέκλαν Ράις.

🚨 Nico Williams’ representatives are demanding a salary of more than £400,000-a-week to make a move from Athletic Club this summer. 💵

Arsenal and Chelsea are among the clubs interested but not at those wages.

(Source: @ChrisWheelerDM) pic.twitter.com/xQ212te7VS

