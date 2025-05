Η Τζένιφερ Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπεν Άφλεκ τον Αύγουστο του 2024, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Το πολύκροτο και πολυσυζητημένο απασχόλησε για αρκετό χρονικό διάστημα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια απέφευγε τις δηλώσεις για την προσωπική αλλά και οικογενειακή ζωή της, ωστόσο στην πρόσφατη συνέντευξη της στην ισπανική εφημερίδα El País αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

Η τραγουδίστρια έχει 2 παιδιά τους Μαξ και Έμμα που είναι 17 χρόνων.

View this post on Instagram

Η τραγουδίστρια μιλώντας για τα παιδιά της: «Τους είπα «σας υπόσχομαι, αυτή είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά θα δείτε ότι θα βγω από την άλλη πλευρά πιο δυνατή και καλύτερη». Τους το υποσχέθηκα αυτό και το έκανα. Και το νιώθουν τώρα. Αυτό μου δίνει μια βαθιά αίσθηση γαλήνης στη ζωή μου».

Νιώθω «πιο ευτυχισμένη, ένα βήμα πιο μπροστά από ό,τι πριν ένα, δύο ή τρία χρόνια».

«Είμαι περήφανη για τον εαυτό μου γι’ αυτό και περήφανη που κατάφερα να οδηγήσω τα παιδιά μου μέσα από δύσκολες στιγμές. Είναι πιο δυνατά και καλύτερα εξαιτίας αυτών των εμπειριών», τόνισε.

«Όλοι περνούν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. Το πώς τις αντιμετωπίζεις είναι που σε ορίζει. Όχι η σχέση, ούτε ο άντρας. Αυτό που σε καθορίζει είναι τι κάνεις με τις εμπειρίες που σου φέρνει η ζωή», εξήγησε και συμπλήρωσε: «Εγώ παίρνω αυτές τις εμπειρίες, είτε είναι καλές, είτε κακές και τις δένω μεταξύ τους».

How Jennifer Lopez told her kids about ‘difficult’ Ben Affleck divorce https://t.co/UpNt3ETMes pic.twitter.com/mbcJ6Fffab

— Page Six (@PageSix) May 7, 2025