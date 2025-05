Σοκαριστικές εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν. Ένας σκληρός δίσκος, που εντοπίστηκε στο σπίτι του βασικού υπόπτου Κρίστιαν Μπρίκνερ, περιέχει στοιχεία που ενισχύουν την πεποίθηση ότι το 3χρονο κορίτσι δολοφονήθηκε.

Σε έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε παλιό εργοστάσιο στην κεντρική Γερμανία, ιδιοκτησίας του 47χρονου, οι Αρχές εντόπισαν αρχεία που φέρεται να αποκαλύπτουν τις διεστραμμένες παιδοφιλικές φαντασιώσεις του και την εμμονή του με την απαγωγή ανηλίκων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.

Η αστυνομία κρατά κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τον σκληρό δίσκο, κάρτες μνήμης, φωτογραφίες κοριτσιών, εικόνες από την Πορτογαλία, παιδικά ρούχα και όπλα που εντοπίστηκαν στον ίδιο χώρο. Ο εν λόγω δίσκος θεωρείται το πιο καθοριστικό εύρημα στην πολύκροτη υπόθεση, με πολλούς να πιστεύουν πως μπορεί να κρύβει την απάντηση στο πιο βασανιστικό ερώτημα: είναι η Μαντλίν ζωντανή ή νεκρή;

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται 75 παιδικά μαγιό, παιχνίδια, ποδήλατα και ύποπτα χημικά -πιθανόν χλωροφόρμιο ή αιθέρας- ουσίες που συχνά συνδέονται με απαγωγές. Εντοπίστηκε, επίσης, συσκευή GPS, η οποία κατέγραψε κινήσεις του Μπρίκνερ κοντά στο φράγμα Αράντε, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας το 2007.

A hard drive buried under the body of a dog at Christian Brueckner’s abandoned lair has deepened fears that Madeleine McCann was killed shortly after vanishing in 2007.

Disturbing files and documents were uncovered.#MadeleineMcCann #ChristianBrueckner pic.twitter.com/gMUSVIZIMf

— BPI News (@BPIOrgNews) May 7, 2025