Tony: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η πρώην Pussycat Doll Νικόλ Σέρζινγκερ στα hit – Ποιοί δεν «προκρίθηκαν»

Τα εμβληματικά βραβεία του θεάτρου των ΗΠΑ, τα Tony, ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες τους για τη χρονιά.

Ανάμεσα στους σταρ που διακρίθηκαν για την υποκριτική δεινότητα τους μπροστά σε ζωντανό κοινό είναι και ο σταρ και σύζυγος της Αμάλ, Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου για το θεατρικό έργο του Good Night and Good Luck, διασκευή της ταινίας του 2005 στην οποία επίσης πρωταγωνίστησε και ήταν σκηνοθέτης.

«Είναι συναρπαστικό να έχω πέντε υποψηφιότητες για αυτό το έργο» τόνισε σε δήλωσή του. «Για όλους τους εμπλεκόμενους, ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος ή να νιώθω πιο τυχερός» τόνισε.

Η δίκαιη έκπληξη ήρθε όμως από τη διάκριση της πρώην Pussycat Doll, ηθοποιό, τραγουδίστρια, χορεύτρια και κριτή στα τηλεοπτικά τάλεντ σόου, Νικόλ Σέρζιγκερ.

Η Σέρζιγκερ που έχει ήδη αναγνωριστεί με το βραβείο Olivier για την ερμηνεία της στην παράσταση Sunset Boulevard στο Γουέστ Εντ, συνεχίζει διεκδικώντας τώρα Tony στην κατηγορία Α’ Γυναικείας Ερμηνείας σε μιούζικαλ.

Η κλασική παράσταση σε μουσική του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ και στίχους και λιμπρέτο των Ντον Μπλακ και Κρίστροφερ Χάμπτον, είναι υποψήφια για επτά βραβεία.

Βασισμένο στην ταινία του 1950, η πλοκή περιστρέφεται γύρω από τη Νόρμα Ντέσμοντ, μια ξεχασμένη πια πρώην σταρ της εποχής του βωβού κινηματογράφου, που ζει στο παρελθόν στην ετοιμόρροπη έπαυλή της στη Sunset Boulevard στο Λος Άντζελες.

Όταν ο νεαρός σεναριογράφος Τζό Γκίλις, μια τραγωδία μπαίνει σε κίνηση.

Το ιστορικό μιούζικαλ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο το 1993, μετράει αναρίθμητες παραστάσεις διεθνώς και εκτεταμένες περιοδείες, ωστόσο, ως αληθινό δράμα, έγινε αντικείμενο αρκετών νομικών μαχών και έχει χάσει πολλά χρήματα εξαιτίας της απίστευτα κοστοβόρας παραγωγής του.

Η παραγωγή του Broadway του 1994 ήταν υποψήφια για 11 βραβεία Tony, κερδίζοντας 7, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου μιούζικαλ. Η νέα παραγωγή στο West End το 2023 ήταν υποψήφια για 11 βραβεία Olivier (κέρδισε 7, συμπεριλαμβανομένου του καλύτερου μιούζικαλ).

Η Σέρζινγκερ είναι συνυποψήφια με την Όντρα ΜακΝτόναλντ, η οποία κάνει και το δικό της ρεκόρ, ως η ερμηνεύτρια με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Tony.

Η ΜακΝτόναλντ διεκδικεί το βραβείο για την ερμηνεία της στο Gypsy που είναι υποψήφιο συνολικά σε έξι κατηγορίες. Η ΜακΝτόναλντ έχει κερδίσει ήδη έξι Tony. Το «Gypsy» είναι υποψήφιο σε έξι κατηγορίες.

Οι παραστάσεις Buena Vista Social Club, Death Becomes Her και Maybe Happy Ending έχουν το προβάδισμα στις υποψηφιότητες με 10 διακρίσεις για την κάθε μία.

Για το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας σε Θεατρικό Έργο υποψήφιοι είναι οι Νουντ Άνταμς (English), Σαμ Μέντες (The Hills of California), Σαμ Πίνκλετον (Oh, Mary!), Ντάνια Τέιμορ (John Proctor is the Villain) και Κιπ Γουίλιαμς (The Picture of Dorian Gray).

Το βραβείο Καλύτερου Λιμπρέτου Μιούζικαλ διεκδικούν οι Μάρκο Ραμίρεζ για το Buena Vista Social Club, ο Ίταμαρ Μόουζες για το Dead Outlaw, ο Μάρκο Πένετε για το Death Becomes Her, οι Γουίλ Άρονσον και Χιου Παρκ για το Maybe Happy Ending και για το Operation Mincemeat: A New Musical οι Ντέιβιντ Κάμινγκ, Φελίξ Χάγκαν, Νάτασα Χόντγσκον και Ζόι Ρόμπερτς.

Τα βραβεία Tony απονέμονται κάθε χρόνο τον Ιούνιο για τα επιτεύγματα του αμερικάνικου θεάτρου.

Η τελετή απονομής των βραβείων Tony θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου με παρουσιάστρια τη Σίνθια Ερίβο στο Radio City Music Hall, στη Νέα Υόρκη.