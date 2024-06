Η Αντζελίνα Τζολί με την κόρη της Βιβιέν στα Tony Awards

Η Αντζελίνα Τζολί και η κόρη της Βιβιέν Τζολί Πιτ έδειχναν πολύ αγαπημένες και ευτυχισμένες. Οι δύο τους περπάτησαν στο κόκκινο χαλί με πλατιά χαμόγελα, αφού κέρδισαν το βραβείο καλύτερης ταινίας.

Το «Outsiders», βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του S.E. Hinton, αφηγείται την ιστορία των Greasers και των Socs, δύο συμμορίες εφήβων στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’50. Η παράσταση έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία, τη σκηνοθεσία και τη μουσική της, και θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της φετινής σεζόν

Η Αντζελίνα Τζολί παραβρέθηκε στα Tony Awards για το μιούζικαλ του Broadway, με τίτλο «The Outsiders», το οποίο ήταν υποψήφιο για 12 βραβεία. Η διάσημη ηθοποιός είναι παραγωγός του μιούζικαλ και η Βιβιέν βοηθός παραγωγής. Στην παρουσίαση του μιούζικαλ, άλλαξε το επίθετο και αναφέρεται ως Βιβιέν Τζολί κι όχι ως Βιβιέν Τζολί-Πιτ.

Angelina Jolie is a Tony Award WINNER! So happy for her and the whole Outsiders crew. #StayGold #TonyAwards ♥️ pic.twitter.com/bIn1skUxoO

— K🎱 (@lyntwig_) June 17, 2024