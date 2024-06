Η Μπρουκ Σιλντς εμφανίστηκε με κίτρινα Crocs στο κόκκινο χαλί των Tony Awards 2024

Η Μπρουκ Σιλντς έκανε μια τολμηρή επιλογή μόδας περπατώντας στο κόκκινο χαλί των Tony Awards 2024 το βράδυ της Κυριακής, αλλάζοντας τα τυπικά ψηλοτάκουνα παπούτσια της με ένα άνετο ζευγάρι Crocs.

Το φωτεινό κίτρινο ζευγάρι, το οποίο κοστίζει 50 δολάρια στη λιανική, συνδυάστηκε τέλεια με το φόρεμα Monique Lhullier με παγιέτες και φιόγκους, και δεν μπορούσε να μην τα επιδείξει κατά την είσοδό της στην εκδήλωση των βραβείων.

Ενώ η Σιλντς όπως γνωρίζουμε αρέσκεται στο να διασκεδάζει με τα ρούχα της, στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε ένας πιο πρακτικός λόγος για τα όχι και τόσο γκλάμορους υποδήματά της.

Υπάρχει λόγος

Την περασμένη εβδομάδα, η πρωταγωνίστρια του «Mother of the Bride» μοιράστηκε στο Instagram ότι είχε υποβληθεί σε «διπλή επέμβαση στα δάχτυλα των ποδιών», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των κάτω άκρων της με επίδεσμο και αστειευόμενη στη λεζάντα ότι «οι φωτογραφίες των ποδιών ανεβαίνουν επίπεδο».

«Όλα καλά» σχολίασε η φίλη και συνάδελφος ηθοποιός Courteney Cox στη φωτογραφία.

Η Selma Blair ακολούθησε με ένα παρόμοιο συναίσθημα. «Τα αγαπημένα μας οστά» έγραψε πριν προσθέσει μια καρδούλα.

Χωρίς φόβο αλλά με πάθος

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι η Σιλντς έχει μια κάπως γρήγορη ανάρρωση. Όχι μόνο πόζαρε ευχαρίστως για τις κάμερες, βάζοντας τα Crocs της σε κοινή θέα, αλλά τίμησε και τη σκηνή, ενώ ανακοίνωσε μια εμφάνιση της Nicole Scherzinger, με τη σταρ να ερμηνεύει το «What I Did for Love» από το «A Chorus Line» για το αφιέρωμα In Memoriam των Tony Awards.

Ενώ η Σιλντς μπορεί να απέφυγε τις γόβες για τη βραδιά, αξίζει να σημειωθεί ότι τις κουβαλούσε σε άλλο σημείο του σώματός της – με τη μορφή τατουάζ.

Πέρσι, στη Γιορτή της Μητέρας, η Σιλντς που έχει μια κόρη κι έναν γιο, έκανε το ίδιο τατουάζ με την 18χρονη κόρη της, Grier, επιλέγοντας ένα σχέδιο με μια μητέρα και ένα παιδί που φοράνε ψηλοτάκουνα.

Ευχόμαστε η ηθοποιός να επιστρέψει σύντομα στα στιλέτο της, εάν το επιθυμεί. Κι εμείς, όμως, Crocs φοράμε. Οπότε;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη scott campbell (@scottcampbell)



*Με στοιχεία από pagesix.com