Πύρινη κόλαση στην Ιερουσαλήμ. Οι πυρκαγιές ξέσπασαν στους λόφους της Ιουδαίας το πρωί της Τετάρτης (30/4) και εξαπλώθηκαν γρήγορα κατακαίγοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η πυροσβεστική επιχειρεί σε 11 μέτωπα. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ έχουν προκληθεί εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, 163 ομάδες εξακολουθούν να επιχειρούν, υποστηριζόμενες από 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων MDA αρνήθηκε ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε 23 ανθρώπους, η πλειονότητα των είχε υποστεί εγκαύματα ή είχε εισπνεύσει καπνό. Μεταξύ αυτών βρίσκονταν δύο έγκυες, όπως και δύο μωρά κάτω του ενός έτους.

Σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Kan, 17 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

BREAKING: 🇮🇱🔥

Israeli media says today’s fires are the LARGEST in «Israel’s history.»

The highway between Jerusalem and Tel Aviv has been closed.

So far, nine settlements have been evacuated.

This is what god’s wrath looks like.

— ADAM (@AdameMedia) April 30, 2025