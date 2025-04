Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Τρίτη την πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο και αρκετά σπίτια να υποστούν καταστροφές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντνιπροπετρόβσκ (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, καπνοί υψώνονται πάνω από την Ντνίπρο μετά τις ρωσικές επιδρομές στην πόλη).

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σερχίι Λισάκ αναφέρει ότι έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της πόλης, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

Επίσης, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το βράδυ χθες Τρίτη μια πολυκατοικία, μια ιατρική μονάδα και αρκετά σπίτια στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 20 ανθρώπων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγορ Τέρεχοφ.

Kharkiv tonight. Imagine dodging drones by some milliseconds like this? Well, in Kharkiv, this is our reality. pic.twitter.com/zgdLWWzOdG

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 29, 2025