Η ΕΕ παγώνει τους δασμούς προς τις ΗΠΑ για 90 μέρες

Η ΕΕ δηλώνει ότι αναστέλλει τα αντίμετρά της στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ για 90 ημέρες.

Σε ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει ότι η ΕΕ θέλει «να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις», αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι θα υπάρξει παύση 90 ημερών για τα κράτη που πλήττονται από υψηλότερους αμερικανικούς εισαγωγικούς δασμούς.

«Λάβαμε υπόψιν μας την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ.

Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Ενώ ολοκληρώνουμε την έγκριση των αντιμέτρων της ΕΕ που έτυχαν ισχυρής υποστήριξης από τα κράτη μέλη μας, θα τα θέσουμε σε αναμονή για 90 ημέρες.

Εάν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρά μας θα τεθούν σε ισχύ.

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για περαιτέρω αντίμετρα συνεχίζονται.

Όπως είπα και προηγουμένως, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025