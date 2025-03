Παλαιστής χαιρέτισε στρατιωτικά τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του σε πρωτάθλημα πάλης

Ο παλαιστής των Oklahoma State Cowboys, Wyatt Hendrickson, χαιρέτισε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη σημαντική νίκη του απέναντι στον Gable Steveson από τη Μινεσότα, στην κατηγορία των 129 κιλών, κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος Πάλης του NCAA.

Ο Hendrickson, ο οποίος είναι ανθυπολοχαγός στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, χαιρέτισε στρατιωτικά τον Τραμπ, δείχνοντας προς την κατεύθυνσή του, καθώς του παρέδιδαν την αμερικανική σημαία.

Ο Τραμπ απάντησε υψώνοντας τη γροθιά του σε ένδειξη υποστήριξης. Στη συνέχεια, ο Hendrickson κατέβηκε από τη σκηνή και κατευθύνθηκε προς το μέρος του αμερικανού προέδρου για να του σφίξει το χέρι και να τον αγκαλιάσει.

Δείτε το βίντεο:

After completing one of the biggest upsets in NCAA wrestling history, Wyatt Hendrickson drapes himself in the American flag, salutes Donald Trump, and goes over to shake the president’s hand.

America is back. pic.twitter.com/5ZyR8ctFBA

— The Right Answer (@theright_answer) March 23, 2025