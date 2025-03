Ντοκιμαντέρ, Χαβιέρ Μπαρδέμ, headbanging και Έντι: Οι Iron Maiden γιορτάζουν μισό αιώνα ζωής

Mε αφορμή τα 50α «γενέθλιά» τους, οι Iron Maiden θα γυρίσουν ένα επίσημο ντοκιμαντέρ για αυτούς, το οποίο θα καταγράφει τη μακρά καριέρα τους ως ακρογωνιαίος λίθος του βρετανικού heavy metal.

Η προς το παρόν άτιτλη ταινία, η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το φθινόπωρο με αφορμή την 50ή επέτειο των Iron Maiden, θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με το συγκρότημα – συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συνέντευξης με το πρώιμο μέλος Πολ Ντι Άνο, ο οποίος πέθανε πέρυσι – σε μια αναπόληση της πορείας τους από μια μπάντα του ανατολικού Λονδίνου σε ένα συγκρότημα με πέντε άλμπουμ Νο1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και φαντασμαγορικές συναυλίες με κατάμεστες σε μανιακούς θαυμαστές αρένες.

Στο ντοκιμαντέρ δεν θα δούμε μόνο το συγκρότημα να αφηγείται ιστορίες, καθώς εμβληματικές φιγούρες του όπως ο Τζιν Σίμονς των Kiss, ο Λαρς Ούλριχ των Metallica και ο ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ, θα εξιστορήσουν κι αυτοί στιγμές με το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα.

Εκτός από το αρχειακό υλικό, θα υπάρχουν και νέες σκηνές κινουμένων σχεδίων με τη μασκότ του συγκροτήματος Έντι, που θα συνθέσουν αυτό που το διαφημιστικό υλικό περιγράφει ως «μια μοναδική οπτική εμπειρία που αναδεικνύει την ευρεία απήχηση των Iron Maiden και την ισχυρή σύνδεση μεταξύ του συγκροτήματος και του πραγματικά παγκόσμιου στρατού των οπαδών του».

In celebration of 50 epic years, Iron Maiden are excited to announce that an official feature documentary about the band will be released later this year!

Created in partnership with Universal Pictures Content Group the long-awaited documentary is an emotive journey through Iron pic.twitter.com/rz5X2uHEKH

— Official Iron Maiden (@STeanna21910) March 18, 2025