Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: Παραιτήθηκε ο δήμαρχος της Κότσανη μετά τη φονική πυρκαγιά σε κλαμπ

«Τον ξεφτίλισε»

Prince-Μάικλ Τζάκσον: Αντιπάθεια, μίσος και απόπειρα δολοφονίας στο beef υπερπαραγωγή των 90s

Όλα όσα έγιναν στα παρασκήνια της ηχογράφησης του We Are The World ίσως επιβεβαιώνουν ότι πραγματικά ο Prince δεν άντεχε να βλέπει, να ακούει ή να συνεργάζεται με τον Μάικλ Τζάκσον για κανένα απολύτως λόγο