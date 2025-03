Δραματικές ώρες στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία καθώς η χώρα θρηνεί τον θάνατο 59 νέων ανθρώπων, ηλικίας 14 έως 25 ετών, από τη φωτιά που ξέσπασε σε κλαμπ στην πόλη Κότσανι το βράδυ του Σαββάτου.

Στο νυχτερινό κέντρο που διεξαγόταν η συναυλία δημοφιλούς χιπ χοπ συγκροτήματος διασκέδαζαν περίπου 1.500 άτομα και σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν υπήρχε κανένα μέτρο ασφαλείας.

Το κτίριο ήταν χαρακτηρισμένο ως βιομηχανική επιχείρηση και δεν είχε μετατραπεί ούτε είχε λάβει άδεια για χρήση ως χώρος εστίασης. Δεν διέθετε δίκτυο κρουνών για κατάσβεση και είχε μόνο δύο πυροσβεστήρες.

Η πόρτα εξόδου ήταν κλειστή και χωρίς λαβή στο εσωτερικό. Το κτίριο ήταν ακατάλληλα επενδεδυμένο με υλικά για ηχομόνωση και εύφλεκτα οπτικά εφέ.

Όσον αφορά τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν και προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά, ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας δήλωσε ότι χρησιμοποιήθηκαν παράνομα πυροτεχνικά υλικά χωρίς την κατάλληλη άδεια και χωρίς εξουσιοδότηση της εταιρείας όπως απαιτείται.

Οι αρχές στη Βόρεια Μακεδονία έχουν προχωρήσει σε 15 συλλήψεις με οκτώ άτομα να έχουν προφυλακιστεί. Ανάμεσα σε αυτούς που ανακρίνουν οι αρχές είναι και ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Κερεσνίκ Μπεκτεσί, που ανήκει στο μεγαλύτερο κόμμα της αλβανικής μειονότητας DUI.

Η κυβέρνηση του δεξιού VMRO που κυβερνά τη χώρα από τον Ιούνιο του 2024 ανέφερε ότι η αιτία για την τραγωδία πρέπει να αναζητηθεί στη διαφθορά για την οποία υπεύθυνη θεωρεί την αντιπολίτευση.

Ο εκπρόσωπος του αλβανικού κόμματος DUI έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μπροστά από το αστυνομικό τμήμα που κλήθηκε ο πρώην υπουργός Οικονομικών για να καταθέσει για τη φερόμενη παράνομη άδεια που έφερε το κλαμπ, υποστηρίζοντας ότι το εν λόγω έγγραφο είναι πλαστό και οι κατηγορίες έωλες.

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι αντί να σταθεί δίπλα στα θύματα και να αναλάβει τις ευθύνες της που επέτρεψε τη λειτουργία του παράνομου κέντρου προσπαθεί να δώσει εθνοτική και κομματική διάσταση στην υπόθεση στοχοποιώντας το αλβανικό κόμμα και κατ΄επέκταση την αλβανική μειονότητα.

Ο υπουργός Εσωτερικών από τη μεριά του κατηγόρησε το DUI ότι ταυτίζεται με το στέλεχός του που κλήθηκε από τις αρχές και κάλεσε το κόμμα της αντιπολίτευσης να κόψει τους δεσμούς με τον πρώην υπουργό Οικονομικών.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i

— Календар News (@KalendarNews) March 16, 2025