Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ – Από «εκλεκτή» δικαστής του Ντόναλντ Τραμπ, «φρένο» στον τραμπικό «οδοστρωτήρα»

«Η επανάσταση του Ντόναλντ Τραμπ επιβραδύνεται από τα δικά της πολιτικά συντρίμμια», σχολίασε τις προάλλες το αμερικανικό δίκτυο CNN -ένα από τα πολλά συστημικά ΜΜΕ με τα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανοίξει «πόλεμο».

Με την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, ο δρόμος έδειχνε ορθάνοιχτος για να κάνει ό,τι θέλει.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και οι συντηρητικοί δικαστές -τρεις διορισμένοι από τον ίδιο τον Τραμπ, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του- έχουν άνετη πλειοψηφία στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Όμως τα δεδομένα δείχνουν να έχουν ήδη αλλάξει.

Οι εμπορικοί του πόλεμοι ταράζουν τη Wall Street -κι όχι μόνο- εν μέσω φόβων ύφεσης στην αμερικανική οικονομία.

Στο υπουργικό συμβούλιο υπάρχει «φαγωμάρα».

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, που δεν ανήκουν στο τραμπικό κίνημα MAGA (*) διεκδικούν τον δικό τους ρόλο, ενόσω ο Έλον Μασκ συρρικνώνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και οι Δημοκρατικοί δείχνουν να έχουν προσώρας «παροπλιστεί».

Το δε Ανώτατο Δικαστήριο -όπου οι προοδευτικοί δικαστές είναι πλέον μόνο τρεις, σε σύνολο εννέα επί της έδρας- λαμβάνει αποφάσεις σε βάρος της κυβέρνησης Τραμπ.

Τον Φεβρουάριο, με την ψήφο συντηρητικών δικαστών, αναίρεσε προεδρική απόφαση για την απομάκρυνση του επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προστασίας των πληροφοριοδοτών.

Μόλις προ ημερών επικύρωσε με οριακή πλειοψηφία 5 προς 4 τη διαταγή ομοσπονδιακού δικαστή προς την αμερικανική κυβέρνηση να αποδεσμεύσει εγκαίρως σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα «παγωμένα» κεφάλαια της εξωτερικής μη στρατιωτικής και αναπτυξιακής βοήθειας των ΗΠΑ.

Κοινός παρονομαστής σε αυτές τις αποφάσεις είναι η δικαστής Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ.

Tο πιο νέο μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου και η τελευταία από τους τρεις δικαστές που είχε διορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την προηγούμενη θητεία του.

Το γεγονός ότι με τους τρεις προοδευτικούς δικαστές συντάχθηκε και ο ίδιος ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς (διορισμένος το 2005 από τον Τζορτζ Γ.Μπους) λίγο πτόησε τους εξαγριωμένους MAGA.

Έχουν βάλει την «ευνοούμενη» του Τραμπ, Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ στο «στόχαστρο», με ύβρεις και έναν χείμαρρο διαδικτυακού μίσους, ακόμη και απειλές.

Η παγερή παρουσία της στην ομιλία του προέδρου στο Κογκρέσο -την πρώτη της δεύτερης θητείας του- ερμηνεύτηκε ως «περιφρόνηση» από τον πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, ακροδεξιό συνωμοσιολόγο και ορκισμένο MAGA, Στιβ Μπάνον.

We all supported her during President Trumps last term and yet today she seems to have turned her back on us.

Amy Coney Barrett has let us all down… her face gives away her dissent for President Trump today as she chooses fraud over justice pic.twitter.com/nWv0G5yees

— The Anomaly (@7AMSWISH) March 5, 2025