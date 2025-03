Κατάλογο με αμερικανικά προϊόντα στα οποία θα επιβληθούν δασμοί ως αντίμετρα σε αυτούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ σε χάλυβα και αλουμίνιο δημοσίευσε η Κομισιόν. Μάλιστα, τα προϊόντα που προέρχονται από πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικανούς βρίσκονται ψηλά στη λίστα των στόχων.

Οι αντιδασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 26 δισ. ευρώ (28,33 δισ. δολάρια) αναμένεται να επιβληθούν από τον επόμενο μήνα.

Στον κατάλογο των 99 σελίδων της Κομισιόν αναφέρονται μεταξύ άλλων το βοδινό και χοιρινό κρέας, τα πουλερικά, η σόγια, το κρασί, η μπίρα, τα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και είδη ένδυσης, τσάντες, μέχρι χλοοκοπτικές μηχανές.

Οι δασμοί σε κάποια προϊόντα μεταφράζονται ως επίθεση στον αμερικανικό τρόπο ζωής, αναφέρει το Politico, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, εργαλείων και οικιακών συσκευών, μηχανημάτων εγκαταστάσεων, εκχιονιστικών μηχανών και μοτοσικλετών.

Νωρίτερα σήμερα, η Κομισιόν ανακοίνωσε αντίποινα σε δύο στάδια που καλύπτουν εξαγωγές της ΕΕ ύψους 26 δισ. ευρώ, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το ποσό του εμπορικού πολέμου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

We regret the unjustified US 25% tariff on steel and aluminium imports.

The EU will protect its consumers and businesses.

We are launching swift, proportionate countermeasures worth up to €26 billion, matching the economic impact of the US tariffs.

More about our response ↓

— European Commission (@EU_Commission) March 12, 2025