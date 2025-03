Ο Καναδάς ανακοίνωσε δασμούς ύψους 29,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αμερικάνικα προϊόντα.

Ο υπουργός Οικονομικών Ντομινίκ ΛεΜπλαν δήλωσε ότι από αύριο στις 12:01 μετά τα μεσάνυχτα θα επιβληθεί αμοιβαίος δασμός 25% σε επιπλέον αγαθά που εισάγονται από τις ΗΠΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

#BREAKING Canada, following a dollar-for-dollar approach, is levelling retaliatory reciprocal tariffs on the United States, worth $29.8 billion. Follow along for the latest updates. Tune in to CJAD 800 for continuing coverage pic.twitter.com/E1KIbi9PSt

— CJAD 800 Montreal (@CJAD800) March 12, 2025