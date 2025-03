Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Ψηλά τα θέματα ενέργειας και διμερούς συνεργασίας

Στην Αθήνα πραγματοποιείται την Πέμπτη η τριμερής συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών, Ελλάδας – Κύπρου -Ισραήλ, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τα όσα φέρνει η νέα θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, αλλά και τη διμερή συνεργασία.

Η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τους ομολόγους του Κωνσταντίνο Κόμπο και Γκιντεόν Σάαρ αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη 1:30 το μεσημέρι της Πέμπτης και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση «θα εστιασθεί στην ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας, καθώς και στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή».

Πριν την τριμερή, ο Γεραπετρίτης θα έχει διμερή συνάντηση με τον ισραηλινό ομόλογο του, ενώ στις 16:30 αναμένεται και το τετ α τετ με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο της τριμερούς ήταν το 2023, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στη Γάζα να παίζουν σημαντικό ρόλο. Η νέα συνάντηση χαρακτηρίζεται ως μία δέσμευση Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ στην τριμερή συνεργασία, την ενίσχυση της, την προώθηση των κοινών συμφερόντων, αλλά και της «σταθερότητας» στην περιοχή.

Ψηλά στην ατζέντα της τριμερούς αναμένεται να είναι το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Great Sea Interconnector (GSI) – το οποίο εξελίσσεται σε ένα γεωπολιτικό και οικονομικό σήριαλ, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση του έργου.

Ενδεικτική είναι η συνέντευξη του ισραηλινού πρεσβευτή στην Αθήνα Νόαμ Κατζ, στις 5 Μαρτίου, στην οποία ο ισραηλινός διπλωμάτης, σημείωσε ότι δεν έχει μεν χρονοδιάγραμμα, ωστόσο υπάρχει ισχυρή δέσμευση από την Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο να προωθήσουν αυτή τη συμφωνία. Πρόκειται για ένα έργο που θα δημιουργήσει πραγματική σύνδεση. Σε σύγκριση με άλλες πρωτοβουλίες για διαδρόμους (σσ που αφορούν την ενέργεια), αυτή είναι πιο κοντά στην υλοποίηση, αν και απομένουν πολλά βήματα ακόμα να γίνουν. Υπάρχει τόσο κυβερνητική όσο και εμπορική δέσμευση και ελπίζω ότι θα υλοποιηθεί σύντομα».

