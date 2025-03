Έξι cool σινεμά σε όλο τον κόσμο που ευχόμαστε μια ημέρα να επισκεφτούμε (όλοι μας)

Ξεφεύγοντας από τα σύνορα της χώρας, ταξιδεύουμε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, τον Καναδά και την πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, το Κέιπ Τάουν, ώστε να εξερευνήσουμε το κινηματογραφικό τους τοπίο. Φυσικά, δεν εννοούμε μόνο το τι είδους ταινίες προβάλλονται μέσα στις αίθουσες. Ναι, το πρόγραμμα ενός σινεμά, είναι αρκετά σημαντικό. Ωστόσο, εξίσου καίριας σημασίας είναι η ατμόσφαιρα που αποπνέει και ο κόσμος που το περιβάλλει.

Πρόσφατα, το περιοδικό Time Out δημοσίευσε μια λίστα με τα «50 πιο ωραία σινεμά σε όλο τον κόσμο» με τα ηνία της πρώτης δεκάδας να κρατούν οι θρυλικοί κινηματογράφοι: Le Grand Rex στο Παρίσι, Pathé Koninklijk Theater Tuschinski στο Άμστερνταμ, Village East Cinema στη Νέα Υόρκη, Cineteca Madrid στη Μαδρίτη, The Electric στο Λονδίνο, Cinema Dei Piccoli στη Ρώμη, The Astor στη Μελβούρνη, Puskin Art Cinema στη Βουδαπέστη, Cine Doré Filmoteca Española στη Μαδρίτη, Le Champo στο Παρίσι.

Από όλη τη λίστα, μνημονεύσαμε κάποιες κινηματογραφικές αίθουσες (όλες οι επιλογές των συντακτών του περιοδικού είναι εξωπραγματικά όμορφες) οι οποίες μας έκαναν (λιγάκι παραπάνω) εντύπωση.

Ιδού λοιπόν.

Labia, Κέιπ Τάουν

Το σινεμά Labia είναι ο παλαιότερος κινηματογράφος τέχνης στη Νότια Αφρική, και στον πολύχρωμο χώρο του προβάλλονται ανεξάρτητες ταινίες, ξένες ταινίες, ντοκιμαντέρ, κλασικές ταινίες και άλλες ταινίες του εναλλακτικού είδους.

Το κινηματοθέατρο στην Orange Street είναι ο αυθεντικός ανεξάρτητος κινηματογράφος τέχνης του Κέιπ Τάουν και αποτελείται από τέσσερις οθόνες, μια 176 θέσεων, μια 100 θέσεων, μια 65 θέσεων και τέλος, από μια μικρή και ζεστή αίθουσα των 50 θέσεων.

Επιπλέον, ο κινηματογράφος διαθέτει ένα άνετο καφέ-μπαρ που προσφέρει σπιτικές λιχουδιές, όπως γλυκά, σοκολάτες και ποπ-κορν, ενώ υπάρχει και εξωτερική βεράντα που μπορείτε να απολαύσετε ένα ρόφημα.

Πολλοί θεωρούν το Labia λανθασμένα κινηματογράφο πορνό, αλλά στην πραγματικότητα πήρε το όνομά του από την Ιταλίδα διπλωμάτη, πριγκίπισσα Λάμπια, η οποία το άνοιξε το 1949.

The Little Prince Micro-Cinema, Οντάριο

Το «The Little Prince Micro-Cinema» κατασκευάστηκε την άνοιξη του 2019 από τον Leigh Cooney, με την βοήθεια αρκετών φίλων του, μέλη της οικογένειας του, κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες και μια αγαπημένη κοινότητα.

«Είμαστε μια Κοινωνική Επιχείρηση, που σημαίνει ότι λειτουργούμε με το μοντέλο ‘κοινότητα πριν από το κέρδος’. Προσπαθούμε να αφήσουμε την κοινότητα σε ένα καλύτερο μέρος από αυτό που τη βρήκαμε», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ιδρυτής στο εισαγωγικό σημείωμα.

Η διακόσμηση συνδυάζει στοιχεία από τη βικτοριανή εποχή έως τη δεκαετία του ’20 με στοιχεία της ποπ κουλτούρας. Αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση βοηθά τον χώρο στο να αποπνέει μια αίσθηση τόσο ντεμοντέ όσο και φρέσκια.

Φυσικά, το ποπ κορν, τα ζαχαρωτά και το μαλλί της γριάς, δεν θα μπορούσαν να λείπουν.

Pushkin Art Cinema, Βουδαπέστη

Κρυμμένος στην πολυσύχναστη οδό Kossuth Lajos της Βουδαπέστης, ο κινηματογράφος Puskin Art Cinema μαρτυρά την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της πρωτεύουσας της Ουγγαρίας.

Αυτός ο εμβληματικός χώρος, που κατατάσσεται στους δέκα πιο όμορφους κινηματογράφους του κόσμου από το περιοδικό Timeout, γοητεύει το κοινό εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, συνδυάζοντας αρχιτεκτονική και ένα μοναδικό πρόγραμμα.

Το σινεμά Puskin άνοιξε το 1926 με την ονομασία Fórum Cinema και ξεκίνησε την πορεία του ως σύμβολο του πρωτοποριακού πνεύματος της Βουδαπέστης. Σχεδιασμένος από τους αρχιτέκτονες Béla Jánszky και Tibor Szivessy, ο κινηματογράφος έγινε γρήγορα ορόσημο για τους πολυτελείς Art Deco εσωτερικούς χώρους του και την πρωτοποριακή τεχνολογία του. Το 1929, έγραψε ιστορία προβάλλοντας την πρώτη ταινία με ήχο, The Singing Fool, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή στην κινηματογραφική εξέλιξη της χώρας.

Le Cinéma du Panthéon, Παρίσι

Στην καρδιά του 5ου διαμερίσματος του Παρισιού, βρίσκεται ένα κρυμμένο στολίδι για τους λάτρεις του κινηματογράφου: το Panthéon.

Αυτός ο εμβληματικός χώρος, γνωστός για την ζεστή του ατμόσφαιρα και την ιστορική του αρχιτεκτονική, προσφέρει πολλά περισσότερα από απλές προβολές ταινιών.

Ο κινηματογράφος Panthéon, ο παλαιότερος κινηματογράφος στο Παρίσι που λειτουργεί ακόμη, αποτελεί έναν πραγματικό θεσμό στο πολιτιστικό τοπίο του Παρισιού. Η κομψή διακόσμησή του, η εξαιρετική αρχιτεκτονική του, και το εκλεπτισμένο πρόγραμμα του το οποίο περιλαμβάνει ταινίες art house, κλασικές και νέες κυκλοφορίες, το κάνουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε στην γαλλική πρωτεύουσα.

Grand Teatret, Κοπεγχάγη

Το Grand Teatret στην Κοπεγχάγη είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογράφους τέχνης στη Δανία, και πρόσφατα, απέκτησε το γειτονικό σινεμά Gloria Biograf.

Το σινεμά ανακηρύχθηκε από τη βρετανική έκδοση Time Out ως ένας από τους πιο όμορφους κινηματογράφους του κόσμου. Όταν το ίδιο έντυπο απευθύνθηκε σε μερικούς από τους πιο συναρπαστικούς κινηματογραφιστές του κόσμου και τους ζήτησε να επιλέξουν τους πιο cool κινηματογράφους στον κόσμο, ο Ρούμπεν Έστλουντ («Το τρίγωνο της θλίψης», «Ανωτέρα Βία» επέλεξε το Grand Teatret στην Κοπεγχάγη και το Abaton Kino στο Αμβούργο.

Το Grand Teatret βρίσκεται στο Strøget, τον κύριου εμπορικό δρόμου της Κοπεγχάγης. Χτίστηκε μεταξύ 1907 και 1910 με επιρροές από το art nouveau – σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Anton Rosen.

Ο κινηματογράφος εγκαινιάστηκε το 1913, μια ημέρα μετά τα Χριστούγεννα. Σήμερα το Grand Teatret διευθύνεται από τον Kim Foss και τη διευθύντρια κινηματογράφου και μάρκετινγκ Mette Søgaard.

Cinema Dei Piccoli, Ρώμη

Το «Cinema dei Piccoli», όπως είναι γνωστό, ιδρύθηκε το 1934 από τον λάτρη του κινηματογράφου Αλφρέντο Αννιμπαλί. Εκείνη την εποχή, το σινεμά ονομαζόταν ακόμη «Σπίτι του Μίκυ Μάους» ή «Casa di Topolino» λόγω της ξύλινης ταμπέλας στην είσοδο που έδειχνε τον Μίκυ Μάους με μια κάμερα στο χέρι.

Το κτίριο ήταν επίσης κατασκευασμένο από ξύλο και χρησιμοποιούσε έναν προβολέα για την προβολή των ταινιών. Εκεί, προβάλλονταν κυρίως κωμωδίες και κινούμενα σχέδια. Ωστόσο, λίγα μόλις χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, τα στούντιο της Disney διέταξαν να αφαιρεθεί η πινακίδα και το όνομα, καθώς παραβίαζαν τα πνευματικά δικαιώματα.

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τους κατοίκους της Ρώμης να συνεχίσουν να αποκαλούν τον κινηματογράφο «Topolino» για δεκαετίες.

