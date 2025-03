Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (3/3) στην πόλη Χάιφα στο Ισραήλ, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε στάση λεωφορείου.

Από το περιστατικό ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του και τέσσερις τραυματίστηκαν. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ένας άνδρας και μια γυναίκα γύρω στα 30, ένα 15χρονο αγόρι και μια ηλικιωμένη.

Ένα ακόμη άτομο φαίνεται ότι χτυπήθηκε από πυρά, που κατευθύνθηκαν προς τον δράστη, πρόσθεσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ο δράστης είναι νεκρός μετά από πυροβολισμό φύλακα ασφαλείας.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δίνουν τις πρώτες πληροφορίες για τον δράστη της φονικής επίθεσης στο σταθμό λεωφορείων Χαμιφράτζ στη Χάιφα.

Όπως αναφέρουν, πρόκειται για τον 20χρονο Αραβοϊσραηλινό, Γίτρο Σαχίν. «Ο δράστης φαίνεται ότι έζησε στο εξωτερικό για κάποιο χρονικό διάστημα πριν επιστρέψει στο Ισραήλ, πριν από περίπου ένα μήνα», μεταδίδουν οι Times of Israel.

Terror attack in Israel: Gunfire & stabbings at Haifa bus station

Chaos in northern Israel—at least one dead, four injured after a shooting and stabbing attack at Haifa’s central bus station.

One attacker opened fire, while another used a knife, according to preliminary… pic.twitter.com/fDWtKerElL

— NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2025