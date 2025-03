Έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Ισραήλ

Έξι άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό λεωφορείων στην πόλη Χάιφα, ανακοίνωσαν οι αρχές του Ισραήλ τη Δευτέρα.

Το περιστατικό εξετάζεται ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν ότι ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ο δράστης είναι νεκρός μετά από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με το Times of Israel ακόμα ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά, με τις αρχές να δηλώνουν ότι δεν επρόκειτο για τον δράστη.

🚨BREAKING: Shooting attack at Haifa Mall. Several injured, including critically wounded. The terrorist has been neutralized. Large security forces are on site, providing first aid to the victims.

This is our reality living side by side with those who seek our death. pic.twitter.com/Y1SztO9Ug3

