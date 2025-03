Διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας στις ΗΠΑ μετά την «ενέδρα» Τραμπ και Βανς στον Ζελένσκι

Διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποιήθηκαν σε Νέα Υόρκη, Σιάτλ, Βοστόνη, Μπέβερλι Χιλς μετά τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο, την Παρασκευή (28/2).

Οι διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους των πόλεων το Σάββατο κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Ουκρανίας, ενώ στους ώμους τους είχαν την ουκρανική σημαία.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν εντός του Οβάλ Γραφείου έδειξαν τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Nτι Βανς να κατηγορεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για ασέβεια προς τις ΗΠΑ.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον Ζελένσκι λέγοντάς του να κάνει συμφωνία με τη Ρωσία «ή θα αποχωρήσουμε» και τον κατηγόρησε ότι «τζογάρει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Ζελένσκι αντέτεινε ότι είχε επανειλημμένα ευχαριστήσει τον αμερικανικό λαό και τους ηγέτες του για την υποστήριξή τους, αλλά οι Ουκρανοί δεν ήθελαν να αποδεχτούν κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε επανειλημμένα παραβιάσει προηγούμενη συμφωνία εκεχειρίας.

Η διαφωνία των δύο ηγετών:

Μετά την ανταλλαγή, Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς και οι πρωθυπουργοί του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, ανάρτησαν μηνύματα στήριξης προς την Ουκρανία.

Δεκάδες διαδηλωτές παρατάχθηκαν εχθές σε έναν δρόμο στο Γουέστφιλντ του Βερμόντ, όπου ο Τζέι ντι Βανς και η οικογένειά του ήταν προγραμματισμένο να επισκεφθούν για σκι.

«Νομίζω ότι η παράσταση [της Παρασκευής] στον Λευκό Οίκο πιθανώς κινητοποίησε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να έρθουν σήμερα», δήλωσε η Τζούντι Ντέιλι, από το Indivisible Mad River Valley, την ομάδα που οργάνωσε τη συγκέντρωση, στο δημόσιο ραδιόφωνο του Βερμόντ.

🇺🇸🇺🇦 Protestors against Vice President JD Vance was held in the American state of Vermont. People were holding posters and signs in the blue and yellow colors of the Ukrainian flag with various inscriptions, such as «Vance = Traitor», «Zelenskyy is a hero», «Vance is a traitor.… pic.twitter.com/yC4i4ZhtFS

«Ο Βανς ξεπέρασε τα όρια», πρόσθεσε η διαδηλώτρια Cori Giroux.

Δείτε βίντεο από τις διαδηλώσεις:

In New York, Ukrainians held a rally insulting Trump. Just ask them to go home in Ukraine, and you’ll understand everything about their “patriotism.” pic.twitter.com/wtgHBv3ugI

#ArmUkraineNow now rally in Seattle. And you know JD Vance I couldn’t practice my ukrainian today, because majority of supporters are 🇺🇸 without any connections to 🇺🇦 Such an amazing 🤩 support from all the drivers, locals, tourists. Huge crowd here for democracy and freedom ♥ pic.twitter.com/xphMFnj2CL

There are supporters of Ukraine all over the world. Let your voices be heard and attend protests and marches supporting the courageous ppl of Ukraine and President Zelenskyy

Happening now in the Boston Common, Boston Mass USA 🇺🇦🇺🇸#IStandWithUkraine pic.twitter.com/pnRpN3SxFR

— bridget123goooo.bsky.social (@bridget123goooo) March 1, 2025