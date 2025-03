Ο Ντόναλντ Τραμπ από θέση ισχύος λέει τώρα ότι η πόρτα του είναι κλειστή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την επεισοδιακή συνομιλία που είχαν χθες μπροστά στις κάμερες στο Οβάλ Γραφείο.

Σε σύντομες δηλώσεις του στους δημοσιογράφους λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο ο Τραμπ είπε ότι η συνάντηση με τον Ζελένσκι «δεν πήγε καλά», ενώ χρησιμοποιώντας αιχμηρή «γλώσσα» δήλωσε ότι ο ουκρανός ομόλογός του «νομίζει πως είναι σπουδαίος».

«Θέλει να επιστρέψει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό» πρόσθεσε.

Νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι πλέον ο αμερικανός πρόεδρος δεν διατίθεται να επαναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

After a heated clash in the Oval Office with Volodymyr Zelenskyy, Donald Trump said it «did not work out great from his standpoint» and mockingly called him a «big shot»

«He wants to come back right now… I can’t do that»

Ο Ουκρανός πρόεδρος από τη μεριά του προχώρησε σε συνέντευξη στο αμερικανικό Fox News και δήλωσε ότι δεν αισθάνεται ότι οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον Ντόναλαντ Τραμπ μετά τον έντονο διάλογό τους την Παρασκευή, αλλά πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι η μεταξύ τους σχέση μπορεί να διασωθεί.

«Ναι, φυσικά μπορεί να διασωθεί, διότι πρόκειται για σχέσεις μεταξύ περισσότερων από δύο προέδρων. Είναι ιστορικές σχέσεις, ισχυρές σχέσεις μεταξύ των λαών μας. Και γι’ αυτό πάντα ξεκινώ ευχαριστώντας τον λαό σας από τον λαό μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης αναγνώρισε ότι ο «καβγάς» του με τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς δεν ήταν «καλός» για καμία από τις δύο πλευρές.

Ο Ζελένσκι απάντησε επίσης στα σχόλια του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη στάση του Ζελένσκι «ασεβή» και είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος είτε «πρέπει να παραιτηθεί είτε να στείλει κάποιον με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε».

«Αν κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος μαζί μου, εντάξει, αλλά αυτό είναι μεταξύ μας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Οι Αμερικανοί ψηφίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα ψηφίζει για τον πρόεδρό της και μόνο η Ουκρανία, με όλο το σεβασμό προς τον Λίντσεϊ, μόνο η Ουκρανία είναι αυτή που έχει δικαίωμα να ψηφίζει για τον πρόεδρό της».

Ερωτηθείς αν θα υπέγραφε ποτέ συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ζελένσκι είπε ότι «η Ουκρανία θέλει ειρήνη», η οποία θα επιτευχθεί μέσω της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων και ότι το Κίεβο πρέπει να είναι σε πολύ ισχυρή θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Τι σημαίνει αυτό;», είπε, «απλά να γνωρίζουμε ότι ο στρατός μας είναι ισχυρός, ότι οι εταίροι μας είναι μαζί μας και ότι έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας, δεν έχω δίκιο;».

President Zelensky tells Fox News he does not feel the need to apologize to Donald Trump:

“I respect president. And I respect American people. I’m not sure that we did something bad” 🇺🇸🇺🇦 pic.twitter.com/7V78WJeajp

