DO’S: Προσπάθησε να διαχωρίσεις το καλό από το σκ@τό. Κινήσου λίγο πιο μαζεμένα και επιφυλακτικά στα επαγγελματικά σου. Το ίδιο ισχύει. βέβαια, τόσο και για τα οικονομικά σου, όσο και για τις συνεργασίες σου. Προετοιμάσουν για παν ενδεχόμενο, better safe than sorry! Μείνε ψύχραιμος σε διάφορα απρόοπτα. Ψάξε να βρεις εναλλακτικές λύσεις.

DON’TS: Μην αγνοήσεις παρασκηνιακά και ύπουλα σκηνικά στον εργασιακό σου χώρο. Μην εμπλακείς σε συζητήσεις που ξέρεις ότι δεν οδηγούν πουθενά. Μην κινηθείς σπασμωδικά και νευρικά σε κάποια απρόοπτα γεγονότα που ίσως συμβούν εντελώς από το πουθενά στη δουλειά. Μην αφήσεις τις εντάσεις να σε βγάλουν από τα ρούχα σου.