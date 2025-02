Ποιος είναι ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι στο Βερολίνο

Σοκαρισμένο είναι το Βερολίνο μετά την επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ του Μνημείου του Ολοκαυτώματος και της πρεσβείας των ΗΠΑ.

Ο δράστης μαχαίρωσε το θύμα στον λαιμό και τράπηκε σε φυγή. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με αίμα στα χέρια.

Οι αστυνομικές αρχές, που βρέθηκαν άμεσα στο σημείο της επίθεσης, εντόπισαν ένα ματωμένο πτυσσόμενο μαχαίρι, που εικάζεται ότι χρησιμοποίησε ο δράστης.

Οι αξιωματικοί ανέφεραν σε ένα tweet: «Γύρω στις 6 το απόγευμα, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από άγνωστο άτομο στο πεδίο των στύλων στο Μνημείο για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης στο #Mitte. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι διασώστες βρίσκονται στο σημείο και φροντίζουν αρκετούς ανθρώπους που έγιναν μάρτυρες των γεγονότων. Στον χώρο έχουν μεταβεί και ψυχολόγοι. Οι έρευνες στον τόπο του εγκλήματος συνεχίζονται. Ένα σημείο συγκέντρωσης Τύπου θα δημιουργηθεί στην οδό Μπέχρενστράσε, κοντά στην οδό Κόρα-Μπερλίνερ».

Πρόκειται για τον 19χρονο Γουασίμ Μ. από την Συρία. Έχει αιτηθεί άσυλο στη Γερμανία και είναι φιλοξενούμενος σε κέντρο προσφύγων στην Λειψία. Σύμφωνα με την BILD, οι αρχές εκτιμούν ότι η επίθεση είχε πολιτικά κίνητρα.

Το θύμα, ένας Ισπανός τουρίστας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Φέρεται να έχασε μεγάλη ποσότητα αίματος κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Yet another knife attack in Berlin this time. Multiple people are injured, one severely. As for now, the attacker is still on the loose.

Europe is a totally unsafe place nowadays, but when @JDVance states that fact European leaders lose their minds.

AfD all the way. pic.twitter.com/1XMWNKeVHd

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) February 21, 2025