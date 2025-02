Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από άγνωστο άτομο σε επίθεση στο Μνημείο για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης (ονομάζεται Mitte) με τις έρευνες στον τόπο του εγκλήματος να συνεχίζονται, σύμφωνα με τη Mirror.

Η αστυνομία έχει σπεύσει σε ένα Μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Βερολίνο μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι, η οποία πιστεύεται ότι άφησε αρκετούς ανθρώπους τραυματισμένους, μεταξύ των οποίων και έναν άνδρα που είναι «σοβαρά» τραυματισμένος. Άλλα μέσα επιβεβαιώνουν πως το σημείο βρίσκεται επίσης κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

Οι αξιωματικοί ανέφεραν σε ένα tweet σήμερα το βράδυ: «Γύρω στις 6 το απόγευμα, ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά από άγνωστο άτομο στο πεδίο των στύλων στο Μνημείο για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης στο #Mitte. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Οι διασώστες βρίσκονται στο σημείο και φροντίζουν αρκετούς ανθρώπους που έγιναν μάρτυρες των γεγονότων. Στον χώρο έχουν μεταβεί και ψυχολόγοι. Οι έρευνες στον τόπο του εγκλήματος συνεχίζονται. Ένα σημείο συγκέντρωσης Τύπου θα δημιουργηθεί στην οδό Μπέχρενστράσε, κοντά στην οδό Κόρα-Μπερλίνερ».

Gegen 18 Uhr wurde ein Mann von einem Unbekannten im Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in #Mitte schwer verletzt. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Rettungskräfte betreuen vor Ort mehrere Personen, die das Geschehen mit ansehen mussten. Am Tatort laufen… pic.twitter.com/DNeYLJzgEO

— Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2025