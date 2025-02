Σοκ από την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι στην Αυστρία - Ισλαμιστής ο 23χρονος δράστης

Σοκ στην Αυστρία μετά την επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Βίλαχ το απόγευμα του Σαββάτου 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης κατέβηκε από όχημα και ξεκίνησε να επιτίθεται τυχαία σε περαστικούς στο κέντρο της πόλης.

Από την επίθεση ένα 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως έναν 23χρονο Σύρο. Σε φωτογραφία, αμέσως μετά τη σύλληψή του εμφανίζεται να γελάει και να καυχιέται για την πράξη του.

Ένας 42χρονος, επίσης Σύρος, εργαζόμενος σε εταιρία ταχυμεταφορών, βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και, προκειμένου να αποτρέψει τον δράστη, τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του. Η αστυνομία χαρακτήρισε ως άνευ προηγουμένου το συγκεκριμένο έγκλημα ενώ ερευνά αν είχε συνεργό.

«Είναι ισλαμιστής που ριζοσπαστικοποιήθηκε στο διαδίκτυο», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Γκέρχαρντ Κάρνερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος.

Όπως δήλωσε, η χθεσινή επίθεση ήταν η δεύτερη πιο αιματηρή ισλαμιστικού υπόβαθρου τρομοκρατική ενέργεια στην Αυστρία, μετά την επίθεση ενόπλου στην Βιέννη το 2020, με 4 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο 23χρονος Σύρος φώναζε «Αλαχού Ακμπάρ» και ότι βρίσκεται νομίμως στην Αυστρία, με άδεια παραμονής.

