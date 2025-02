Άνδρας που έκαιγε το Κοράνι έξω από τουρκικό προξενείο στο Λονδίνο δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι.

Στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ο άνδρας με σακίδιο και κουκούλα να κρατά ψηλά το φλεγόμενο Κοράνι, έξω από το τουρκικό προξενείο στο Rutland Gardens, στο Knightsbridge.

Στη συνέχεια ένας άντρας φαίνεται να του επιτίθεται βίαια και να τον κλωτσά. Τον φτύνει αφού του αρπάζει το βιβλίο και στη συνέχεια βγάζει ένα μαχαίρι και φαίνεται να προσπαθεί να τον χτυπήσει, ενώ είναι πεσμένος κάτω.

A man holding a burning Quran outside the Turkish consulate in London has been stabbed. 🚨🔥 Police on scene as investigations unfold.

