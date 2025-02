Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν σε περιοχή του Ντιτρόιτ στις ΗΠΑ, όπου λόγω μεγάλης διαρροής πλημμύρισαν δρόμοι, οι οποίοι στη συνέχεια πάγωσαν εξαιτίας του πολικού ψύχους.

Λόγω της διαρροής κεντρικού αγωγού ύδρευσης περίπου 300 κάτοικοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ξενοδοχεία αφού τα σπίτια τους πλημμύρισαν και έμειναν χωρίς θέρμανση.

Η αποκατάσταση της ζημιάς, σύμφωνα με τις αρχές, μπορεί να διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες. Η βλάβη στον αγωγό, ηλικίας σχεδόν ενός αιώνα, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και παρέλυσε βασικές υποδομές της πόλης.

Ο αγωγός ύδρευσης χρονολογείται γύρω στο 1930 ενώ οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα αίτια της ρήξης του μεγάλου σωλήνα. Τη στιγμή του συμβάντος, οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά κάτω από το μηδέν, με αποτέλεσμα τα νερά της πλημμύρας να παγώσουν και να μετατρέψουν τους δρόμους σε έναν απέραντο παγοδρόμιο.

Τραγική διάσταση στην κατάσταση έδωσε ο θάνατος δύο παιδιών, του 9χρονου Ντάρνελ και της 2χρονης Α’Μίλα Κάρι, που φέρονται να έχασαν τη ζωή τους από το κρύο, καθώς διέμεναν με την οικογένειά τους -που ήταν άστεγη- σε ένα βαν.

Από το γραφείο του δημάρχου, Μάικ Ντάγκαν, διοργανώθηκε ειδική τελετή, όπου οι κάτοικοι του Ντιτρόιτ τίμησαν τη μνήμη των δύο παιδιών. «Έχω τρία παιδιά και δουλεύω με αυτήν την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Ήθελα να είμαι εδώ για να τους στηρίξω», δήλωσε συντετριμμένη η αναπληρώτρια δήμαρχος της πόλης.

