«Ο Γουόκερ θα μείνει στη Ζαλγκίρις μέχρι το τέλος της σεζόν» (pic)

NBA τέλος για τον Λόνι Γουόκερ. Τουλάχιστον προς ώρας, καθώς όπως αποκάλυψε ο μάνατζερ του παίκτη, ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας μέχρι το τέλος της σεζόν, παρά τα όσα γράφονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν φήμες πως ο Γουόκερ ήθελε να φύγει από την Ευρώπη και να γυρίσει στο NBA άμεσα, καθώς όπως έλεγε είχε αρκετές προτάσεις και μάλιστα με πρωταγωνιστό ρόλο σε όλες τις ομάδες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Όμως όπως αποκάλυψε και ο Μαρκ Στάιν αυτό δεν θα συμβεί τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάτι το οποίο είπε και επίσημα ο μάνατζερ του παίκτη, Τζορτζ Λάνγκμπεργκ που ανήκει στην GSL Sports Group.

Ο Γουόκερ είχε NBA out, το οποίο και έληξε στις 18 Φεβρουαρίου, για αυτό και πλέον η επιστροφή του στο NBA θα γίνει πραγματικότητα κατά πάσα πιθανότητα το επόμενο καλοκαίρι. Φέτος, θα ολοκληρώσει τη σεζόν στη Λιθουανία με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας και θα προσπαθήσει να βοηθήσει την ομάδα του να πετύχει τους στόχους της.

Lonnie Walker IV will finish this season with Lithuania’s BC Žalgiris, according to his agent George S. Langberg of GSL Sports Group.

Walker, 26, plans to return to the NBA next season. He had an NBA buyout in his EuroLeague deal through Feb. 18.

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 18, 2025